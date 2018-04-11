Браку недавно родившей Ольги Рапунцель угрожает опасность. Склоки между родными заставили звезду Дома-2 сделать нелегкий выбор.

Браку недавно родившей Ольги Рапунцель угрожает опасность.Склоки между родными заставили звезду "Дома-2" сделать нелегкий выбор.Супруг Ольги Дмитрий Дмитренко признался журналистам, что неможет найти общий язык со своей тещей Татьяной Владимировной. Мужчина уверен,что пожилая женщина – интриганка. Она якобы намерена разрушить молодую семью: постоянно унижает,шантажирует, оскорбляет зятя.Мать Рапунцель, напротив, считает, что новоявленный отецведет себя неадекватно и все его обвинения надуманы и фальшивы. "Онпоставил Оле ультиматум: либо он, либо я", – вспоминает конфликт звездная теща.Пожилая женщина сообщила, что Дмитрий вторые сутки ночует в подъезде.Это заявление взбесило главу семьи. Дмитренко разразился гневнойтирадой в адрес родственницы жены. Свои претензии он опубликовал в соцсетях."А почему теща, когда я ее дочери Ольге Рапунцель(Дмитренко) предложение делал на Сейшелах, против не была, а наоборот – толькоза, да и хлопала в ладоши? И осталась довольна, что руководство "ДОМа-2" ейбилеты оплатили во Владивосток, Москву, Дубай, Сейшелы – туда и обратно. Онашустро собрала свой рюкзак походный и прилетела понежиться в Индийском океане.Это у нее здорово получается", – упрекнул Татьяну Владимировну Дима.Дмитренко признался подписчикам, что теща ранее невысказывалась против их бракосочетания. Якобы она всем своим видом показывала,что несказанно счастлива за дочь. "Все ей вкатило – и свадьба, и роспись вГагаринском ЗАГСе, и фуршетный стол в ресторане, лимузин, фотосессия и т. д.Короче, красиво жить не запретишь. Она была довольна.", – возмущался участникскандального телешоу."Также цитирую ее слова: "А я не буду влазить в вашу семью,и никто мне не указ! Ты никто, понял, Дима, в этой семье! Я все сделаю, чтобывашей семьи не стало". Она прилетела не с добром, а разрушить нашу семью. Яделаю такие выводы, ей плевать, что у нас с ее старшей дочерью Ольгой любовь,родилась дочь – ее внучка", – продолжал жаловаться обиженный зять.В этой перепалке больше всего досталось самой Ольге Рапунцель.Звезда оказалась между двух огней. Ей пришлось буквально выбирать между отцомсвоего ребенка и родной матерью. В итоге участница "Дома-2" прогнала любимую родительницуна Поляну."Он не ночевал в подъезде! Я его звала: "Приходи домой", аон говорил: "Пока твоя мама не уйдет, я домой не приду". Но у него ведь я жена,и есть дочь, а он так себя ведет! Мне жаль свою маму и Диму, а больше всего —ребенка. Я люблю Диму и свою маму", – рассказала расстроенная Ольга журналистам