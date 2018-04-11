Браку недавно родившей Ольги Рапунцель угрожает опасность.
Склоки между родными заставили звезду Дома-2 сделать нелегкий выбор.
Браку недавно родившей Ольги Рапунцель угрожает опасность.
Склоки между родными заставили звезду "Дома-2" сделать нелегкий выбор.
Супруг Ольги Дмитрий Дмитренко признался журналистам, что не
может найти общий язык со своей тещей Татьяной Владимировной. Мужчина уверен,
что пожилая женщина – интриганка. Она якобы намерена разрушить молодую семью: постоянно унижает,
шантажирует, оскорбляет зятя.
Мать Рапунцель, напротив, считает, что новоявленный отец
ведет себя неадекватно и все его обвинения надуманы и фальшивы. "Он
поставил Оле ультиматум: либо он, либо я", – вспоминает конфликт звездная теща.
Пожилая женщина сообщила, что Дмитрий вторые сутки ночует в подъезде.
Это заявление взбесило главу семьи. Дмитренко разразился гневной
тирадой в адрес родственницы жены. Свои претензии он опубликовал в соцсетях.
"А почему теща, когда я ее дочери Ольге Рапунцель
(Дмитренко) предложение делал на Сейшелах, против не была, а наоборот – только
за, да и хлопала в ладоши? И осталась довольна, что руководство "ДОМа-2" ей
билеты оплатили во Владивосток, Москву, Дубай, Сейшелы – туда и обратно. Она
шустро собрала свой рюкзак походный и прилетела понежиться в Индийском океане.
Это у нее здорово получается", – упрекнул Татьяну Владимировну Дима.
Дмитренко признался подписчикам, что теща ранее не
высказывалась против их бракосочетания. Якобы она всем своим видом показывала,
что несказанно счастлива за дочь. "Все ей вкатило – и свадьба, и роспись в
Гагаринском ЗАГСе, и фуршетный стол в ресторане, лимузин, фотосессия и т. д.
Короче, красиво жить не запретишь. Она была довольна.", – возмущался участник
скандального телешоу.
"Также цитирую ее слова: "А я не буду влазить в вашу семью,
и никто мне не указ! Ты никто, понял, Дима, в этой семье! Я все сделаю, чтобы
вашей семьи не стало". Она прилетела не с добром, а разрушить нашу семью. Я
делаю такие выводы, ей плевать, что у нас с ее старшей дочерью Ольгой любовь,
родилась дочь – ее внучка", – продолжал жаловаться обиженный зять.
В этой перепалке больше всего досталось самой Ольге Рапунцель.
Звезда оказалась между двух огней. Ей пришлось буквально выбирать между отцом
своего ребенка и родной матерью. В итоге участница "Дома-2" прогнала любимую родительницу
на Поляну.
"Он не ночевал в подъезде! Я его звала: "Приходи домой", а
он говорил: "Пока твоя мама не уйдет, я домой не приду". Но у него ведь я жена,
и есть дочь, а он так себя ведет! Мне жаль свою маму и Диму, а больше всего —
ребенка. Я люблю Диму и свою маму", – рассказала расстроенная Ольга журналистам
.