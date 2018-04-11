Виктория Скрипаль – родственница отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль – повторно обратилась в посольство Великобритании в РФ с просьбой дать ей визу, чтобы она смогла навестить дядю и сестру.

Виктория Скрипаль – родственница отравленных в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль – повторно обратилась в посольство Великобритании в РФ с просьбой дать ей визу, чтобы она смогла навестить дядю и сестру."Я направила документы в посольство через сайт. Я устранила все три недостатка, по которым мне отказали в первый раз. По формальным причинам сейчас они отказать мне не могут", — сообщила Виктория Скрипаль "Интерфаксу".Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к их отравлению веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.Накануне стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы и увезли в некое "безопасное место", которое держится в секрете. Ее отец пока остается в госпитале, однако его состояние тоже улучшается. Виктория Скрипаль ранее уже просила разрешить ей въезд в Великобританию, чтобы она могла повидаться с родственниками, однако в визе ей отказали.