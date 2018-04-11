Найден способ повысить устойчивость спутников к опасному
космическому излучению. Соответствующую задачу решают в одном из
предприятий Росатома – Российском федеральном ядерном центре -
Российском научно-исследовательском институте экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Найден способ повысить устойчивость спутников к опасному
космическому излучению. Соответствующую задачу решают в одном из
предприятий "Росатома" – Российском федеральном ядерном центре -
Российском научно-исследовательском институте экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ).
На орбите космические аппараты сталкиваются с влиянием ряда
факторов, которые ограничивают срок их работы. Один из них – ионизирующее
излучение. Это потоки электронов, протонов и тяжелых ионов высоких энергий. Для
повышения устойчивости спутников к излучению необходимо знать, в чем состоит
его повреждающее действие, для чего нужно проводить модельные испытания.
Однако на тех испытательных установках, которые существуют в
настоящее время в России, подтвердить радиационную стойкость
электронно-компонентной базы космических аппаратов (ЭКБ) и их радиоэлектронную
аппаратуру (РЭБ) к ионизирующему излучению в полном объеме невозможно.
Разработанная специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ технология не имеет
аналогов в России. С ее помощью в полном объеме и в одном месте можно проводить
моделирование влияния всех известных науке видов космического излучения на
электронно-компонентную базу космических аппаратов, а также на их
радиоэлектронную аппаратуру. "Планируемый эффект от реализации проекта —
достижение гарантированных сроков активного существования космических
аппаратов", – цитирует РИА Новости представителя ядерного центра.
По словам директора института ядерной и радиационной физики
РФЯЦ-ВНИИЭФ Николая Завьялова, российские ученые и инженеры-конструкторы
получают инструментарий, при помощи которого смогут создать радиоэлектронные
системы для спутников с необходимыми сроками эксплуатации. "Мы сможем
обеспечить научно-техническое сопровождение разработки перспективной
электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой для
космической отрасли", – сказал он.
В свою очередь, сотрудник Института ядерной и радиационной
физики Кирилл Музюкин, который участвовал в разработке проекта, отметил, что
необходимо проверять любую микроэлектронику, которая отправится в космос и
будет подвергаться воздействию. "Космос неоднороден: около Земли – одни
спектры излучения, полетим на Марс – другие", – подчеркнул ученый.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
основан в 1946 году для целей отечественного атомного проекта. Ядерный
центр занимается проблемами обеспечения "ядерного щита" России и
разработкой самых современных технологий гражданского назначения.
Стоит отметить, что специалисты центра также
цифровую модель безэкипажного судна для арктических широт. Создание такого
корабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.