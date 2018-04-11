Найден способ повысить устойчивость спутников к опасному космическому излучению. Соответствующую задачу решают в одном из предприятий Росатома – Российском федеральном ядерном центре - Российском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Найден способ повысить устойчивость спутников к опасномукосмическому излучению. Соответствующую задачу решают в одном изпредприятий "Росатома" – Российском федеральном ядерном центре -Российском научно-исследовательском институте экспериментальной физики(РФЯЦ-ВНИИЭФ).На орбите космические аппараты сталкиваются с влиянием рядафакторов, которые ограничивают срок их работы. Один из них – ионизирующееизлучение. Это потоки электронов, протонов и тяжелых ионов высоких энергий. Дляповышения устойчивости спутников к излучению необходимо знать, в чем состоитего повреждающее действие, для чего нужно проводить модельные испытания.Однако на тех испытательных установках, которые существуют внастоящее время в России, подтвердить радиационную стойкостьэлектронно-компонентной базы космических аппаратов (ЭКБ) и их радиоэлектроннуюаппаратуру (РЭБ) к ионизирующему излучению в полном объеме невозможно.Разработанная специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ технология не имеетаналогов в России. С ее помощью в полном объеме и в одном месте можно проводитьмоделирование влияния всех известных науке видов космического излучения наэлектронно-компонентную базу космических аппаратов, а также на ихрадиоэлектронную аппаратуру. "Планируемый эффект от реализации проекта —достижение гарантированных сроков активного существования космическихаппаратов", – цитирует РИА Новости представителя ядерного центра.По словам директора института ядерной и радиационной физикиРФЯЦ-ВНИИЭФ Николая Завьялова, российские ученые и инженеры-конструкторыполучают инструментарий, при помощи которого смогут создать радиоэлектронныесистемы для спутников с необходимыми сроками эксплуатации. "Мы сможемобеспечить научно-техническое сопровождение разработки перспективнойэлектронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры, выпускаемой длякосмической отрасли", – сказал он.В свою очередь, сотрудник Института ядерной и радиационнойфизики Кирилл Музюкин, который участвовал в разработке проекта, отметил, чтонеобходимо проверять любую микроэлектронику, которая отправится в космос ибудет подвергаться воздействию. "Космос неоднороден: около Земли – одниспектры излучения, полетим на Марс – другие", – подчеркнул ученый.РФЯЦ-ВНИИЭФоснован в 1946 году для целей отечественного атомного проекта. Ядерныйцентр занимается проблемами обеспечения "ядерного щита" России иразработкой самых современных технологий гражданского назначения.Стоит отметить, что специалисты центра такжецифровую модель безэкипажного судна для арктических широт. Создание такогокорабля позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.