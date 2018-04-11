России вряд ли придется топить американские корабли в
Восточном Средиземноморье в случае атаки на Сирию. Но если открытый военный
конфликт между Москвой и Вашингтоном все-таки начнется, то российские военные
потопят американские суда при помощи торпед. Такое заявление сделал бывший
командующий российскими военно-морскими силами адмирал флота Владимир Масорин.
России вряд ли придется топить американские корабли в
Восточном Средиземноморье в случае атаки на Сирию. Но если открытый военный
конфликт между Москвой и Вашингтоном все-таки начнется, то российские военные
потопят американские суда при помощи торпед. Такое заявление сделал бывший
командующий российскими военно-морскими силами адмирал флота Владимир Масорин.
"Вряд ли дойдет до того, что Donald Cook
(американский эсминец, именно с него будет атакована Сирия в случае, если в
Вашингтоне примут соответствующее решение. – Прим.Ред.) надо будет топить. Но
если что – торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делает
большое отверстие – это серьезное повреждение", – сказал флотоводец в
эфире телеканала .
В свою очередь, бывший заместитель главкома ВВС России
генерал-лейтенант Айтеч Бижев отметил, что наши силы противоракетной и
противовоздушной обороны необходимо рассматривать без отрыва от сирийских. Он
напомнил, что на днях ПВО арабской республики смогло перехватить пять из восьми
ракет, выпущенных Израилем по авиабазе Тифор (Т-4).
При этом Бижев отметил, что не стоит забывать о российских
комплекса в Хмеймиме и Тарсусе. "В том числе новейшие зенитные ракетные
системы С-400, аналогов которым в мире нет", – сказал генерал.
"Дональда Кук" – эскадренный миноносец четвертого
поколения. Главное оружие корабля – крылатые ракеты "Томагавк" с
дальностью полета до 2,5 тысячи километров. Эсминец имеет два варианта
оснащения: обычное (56 ракет) и ударное (96).
Напомним, обстановка вокруг Сирии резко обострилась в
прошлую субботу, когда Вашингтон объявил Дамаск в применении химического оружия
против боевиков в городе Дума. Чуть позже США возложили ответственность за
якобы произошедший инцидент на Россию, которая "покрывает сирийское
правительство".
Военная истерия продолжает нарастать. В среду, 11 апреля,
объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии объявил в своем Twitter глава
Белого дома Дональд Трамп. По его словам, это будут "хорошие, умные и
новые ракеты". "Готовься, Россия", – написал он.
Москва неоднократно заявляла, что подобная авантюра приведет к самым тяжелым последствиям. Россия оставляет за собой право сбивать выпущенные по Сирии ракеты, так и наносить удары по их носителям.
Между тем в Москве рассказали о выдвижении в Персидский
залив американского авианосца "Гарри Трумэн". "Знаем, что авианосная
группа США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" и эскортом кораблей начала
выдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая",
– заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба
вооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.