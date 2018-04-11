России вряд ли придется топить американские корабли в Восточном Средиземноморье в случае атаки на Сирию. Но если открытый военный конфликт между Москвой и Вашингтоном все-таки начнется, то российские военные потопят американские суда при помощи торпед. Такое заявление сделал бывший командующий российскими военно-морскими силами адмирал флота Владимир Масорин.

России вряд ли придется топить американские корабли вВосточном Средиземноморье в случае атаки на Сирию. Но если открытый военныйконфликт между Москвой и Вашингтоном все-таки начнется, то российские военныепотопят американские суда при помощи торпед. Такое заявление сделал бывшийкомандующий российскими военно-морскими силами адмирал флота Владимир Масорин."Вряд ли дойдет до того, что Donald Cook(американский эсминец, именно с него будет атакована Сирия в случае, если вВашингтоне примут соответствующее решение. – Прим.Ред.) надо будет топить. Ноесли что – торпеда очень эффективное оружие, она пробивает борт и делаетбольшое отверстие – это серьезное повреждение", – сказал флотоводец вэфире телеканала .В свою очередь, бывший заместитель главкома ВВС Россиигенерал-лейтенант Айтеч Бижев отметил, что наши силы противоракетной ипротивовоздушной обороны необходимо рассматривать без отрыва от сирийских. Оннапомнил, что на днях ПВО арабской республики смогло перехватить пять из восьмиракет, выпущенных Израилем по авиабазе Тифор (Т-4).При этом Бижев отметил, что не стоит забывать о российскихкомплекса в Хмеймиме и Тарсусе. "В том числе новейшие зенитные ракетныесистемы С-400, аналогов которым в мире нет", – сказал генерал."Дональда Кук" – эскадренный миноносец четвертогопоколения. Главное оружие корабля – крылатые ракеты "Томагавк" сдальностью полета до 2,5 тысячи километров. Эсминец имеет два вариантаоснащения: обычное (56 ракет) и ударное (96).Напомним, обстановка вокруг Сирии резко обострилась впрошлую субботу, когда Вашингтон объявил Дамаск в применении химического оружияпротив боевиков в городе Дума. Чуть позже США возложили ответственность заякобы произошедший инцидент на Россию, которая "покрывает сирийскоеправительство".Военная истерия продолжает нарастать. В среду, 11 апреля,объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии объявил в своем Twitter главаБелого дома Дональд Трамп. По его словам, это будут "хорошие, умные иновые ракеты". "Готовься, Россия", – написал он.Москва неоднократно заявляла, что подобная авантюра приведет к самым тяжелым последствиям. Россия оставляет за собой право сбивать выпущенные по Сирии ракеты, так и наносить удары по их носителям.Между тем в Москве рассказали о выдвижении в Персидскийзалив американского авианосца "Гарри Трумэн". "Знаем, что авианоснаягруппа США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" и эскортом кораблей началавыдвижение в Персидский залив с ориентировочным сроком прибытия в начале мая",– заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штабавооруженных сил России генерал-лейтенант Виктор Познихир.