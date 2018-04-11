Рекомендации россиянам по поводу выживания в условиях ядерной атаки появились на телевидении. В то же время, граждан призывают не поддаваться паническим настроениям.

Рекомендации россиянам по поводу выживания в условияхядерной атаки появились на телевидении. В то же время, граждан призывают неподдаваться паническим настроениям.Списком продуктов, которые пригодятся в бомбоубежище послеядерной атаки, поделился телеканал "Россия 24". К постам некоторыхпользователей, которые раздувают панику по поводу "начала третьей мировойвойны", журналисты отнеслись скептически – тем не менее, напомнили оглавных правилах, которым надо следовать в случае тревоги."Продуктовый набор Судного дня", по версиителеканала, состоит из риса, срок хранения которого достигает восьми лет, овсянойкрупы, консервов, оливкового масла и сухого молока. Гречку, макароны, шоколад исгущенку брать не рекомендуют – у них небольшой срок хранения.По словам ведущих программы, настоящая паника сейчас вовсене в России, а в США. Там после избрания на президентский пост Дональда Трампа резковозрос спрос на частные бомбоубежища. Тем не менее, и россиянам не помешаетосвежить в памяти главные правила выживания.Чтобы снизить воздействие радиации, человеку понадобится йод– он может быть в виде таблеток или спиртового раствора. Для обеззараживанияпомещений и различных предметов рекомендуется прихватить с собой нескольколитров хлорки.Но главное – вода. Без пищи человек способен продержаться додвух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Взросломумужчине только на питье нужно не менее 2,5 литра воды в день, а детям икормящим матерям – вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человеказакладывается на приготовление еды, а 21 литр – на санитарно-гигиеническиенужды и уборку помещения.Надо отметить, что особым откровением рекомендациителеканала не стали. Все это россиянам должно быть известно из школьного курсаОБЖ. Кроме того, правила поведения во время воздушной тревоги опубликованы насайте МЧС.Кроме уже приведенных советов, вкратце они сводятся кследующему. В случае угрозы ядерного удара передается сигнал "Вниманиевсем". В случае непосредственной угрозы городу или региону вы услышитесигнал "Воздушная тревога". Сигнал тревоги будет передаваться потелевидению, радио, а также везде его будут дублировать сирены заводов,кораблей и даже автомобилей ГИБДД. Если вы услышали такой сигнал, включитетелевизор. Если нет телевизора – выбегайте на улицу и постарайтесь как можнобыстрее добраться до ближайшего убежища.