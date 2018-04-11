ОМВД России по Головинскому району разыскивает пропавшего без вести Пастухова Сергея Сергеевича, 16.06.1976 года рождения...

ОМВД России по Головинскому району разыскивает пропавшего без вести Пастухова Сергея Сергеевича, 16.06.1976 года рождения, жителя г. Москвы, который 8 апреля 2018 года ушел из дома на Ленинградском шоссе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 40 лет, рост 182-185 см, нормального телосложения, коротко подстрижен, глаза светлые.Был одет: куртка синего цвета, джинсы темного цвета, ботинки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29