Российский рынок вчера во второй половине дня нашел точку опоры, остановив падение. Акции многих компаний даже прибавляли в цене за счет снижения рубля. В результате индекс Мосбиржи, рассчитываемый в рублях, прибавил 4%, а долларовый РТС снизился на 0.4%.

Российский рынок вчера во второй половине дня нашел точку опоры, остановив падение. Акции многих компаний даже прибавляли в цене за счет снижения рубля. В результате индекс Мосбиржи, рассчитываемый в рублях, прибавил 4%, а долларовый РТС снизился на 0.4%.Падение рубля остановилось во второй половине дня после утренней волны стоп-ордеров и маржин-колов. В результате пара USD/RUB стабилизировалась у 63 (+2.36 р.), а EUR/RUB опустился к закрытию дня до 77.85 (+3.15 р.). Отчасти рынки успокаивали заверения российских высших чиновников, что волатильность – не главное, а в ЦБ отметили, что имеют инструменты вливания ликвидности, но пока не видят необходимости в их использовании.Внешний фон также способствовал закрытию коротких позиций на рынке против российских активов. Слухи, что Саудовская Аравия стремится поднять котировки нефти до 80 долларов за баррель, вызвали рост нефти. На этом фоне Brent подорожала за день на 3.6% до $71 – максимума с ноября 2014-го.Кроме того, зарубежные рынки прибавляют за счет надежд на переговоры о торговле между Китаем и США. За вторник ключевые индексы США прибавили 1.7%, в среду утром азиатские рынки добавляют 0.3%, снизив импульс, но все же сохраняя позитивный настрой.В этих условиях мы вполне можем увидеть восстановление рублем части потерянных в начале недели позиций. Российской валюте по силам откатиться более чем на треть от движения понедельника-вторника в область 61.3 за доллар еще до конца текущей неделе. В рамках дня пара USD/RUB может опуститься в область 62.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙСанкции представляют собой серьезную угрозу для привычного функционирования многих российских компаний, поэтому вряд ли стоит рассчитывать, что вчерашний отскок породит долгосрочный импульс роста.Чуть более чем за 20 лет мы видели несколько сильных импульсов распродаж рубля: в 1998-м, 2008-м и 2014-м. Первоначальный наиболее резкий спад – спекулятивный. Он вызван недостаточной ликвидностью, когда все спекулятивные игроки разом продают на плохих новостях. Такое движение в ближайшие дни отыгрывается обратно на 40-60%. Однако более длительная волна снижения российской валюты уже вызвана фундаментальными причинами.В последующие год-два после указанных дат экономика страдала из-за финансовых шоков (перекрывался доступ к внешним источникам финансирования). Движение в начале этой недели в разы меньше, чем мы видели в предыдущих трех крупных случаях. Тем не менее, схожие причины настраивают ждать схожих результатов: за первоначальным откатом, вызванным спекулятивным движением, вероятно, последует длительный период ослабления с переписыванием валютой максимумов. В нашем случае это могут быть уровни в области 65-67.5 за доллар и 80-82.5 за евро.