Телеведущая Ксения Собчак вступилась за затравленную Яну Рудковскую. По мнению телеведущей использовать телесные наказания в воспитании ребенка — это право родителей.

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за затравленную Яну Рудковскую.По мнению телеведущей использовать телесные наказания в воспитании ребенка —это право родителей."Слушайте, то, что сказала Яна – делают многие в спортивныхсемьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не толькоспортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто каккого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…" – цитирует Собчакspletnik.ru.У Ксении есть малолетний сын Платон. Собирается ли ведущая вбудущем применять к нему меры физического воздействия Собчак не уточнила.Добавим, что уже неделю в Сети обсуждают спорное интервью ЯныРудковской телеканалу "Дождь", о методах воспитания их с ЕвгениемПлющенко пятилетнего сына Саши."Многие меня упрекают за излишнюю жесткость… Наказанияне только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда.Но это такой маленький тоненький ремень", – призналась жена Плющенко. Приэтом она привела в пример своих родителей, которые тоже иной раз были с нейстроги. "В комнату сажали темную и ремень применяли, и домашние арестыбыли… И что, из меня человек не вырос?" – рассказала Яна.Скандал дорос до того, что пятилетнему наследнику продюсераи фигуриста пришлось разъяснять ситуацию. На странице малыша в соцсети появилось видео. Там Саша говорит,что родители его не бьют.По его словам,близкие никогда не поднимали на него руку. "Это неправда, но, когда яплохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Меня только втемной комнате закрывали на десять минут. Я боюсь темной комнаты – вдруг таммумия или зомби окажется, и меня никто не спасет", – поделился малыш.