Телеведущая Ксения Собчак вступилась за затравленную Яну Рудковскую.
По мнению телеведущей использовать телесные наказания в воспитании ребенка —
это право родителей.
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за затравленную Яну Рудковскую.
По мнению телеведущей использовать телесные наказания в воспитании ребенка —
это право родителей.
"Слушайте, то, что сказала Яна – делают многие в спортивных
семьях. Спортсменов вообще воспитывают жесткими методами. И не только
спортсменов. Но это их семья. Их дело. Как вообще можно это обсуждать? Кто как
кого воспитывает? Это дела семейные. Некрасиво в это влезать…" – цитирует Собчак
spletnik.ru.
У Ксении есть малолетний сын Платон. Собирается ли ведущая в
будущем применять к нему меры физического воздействия Собчак не уточнила.
Добавим, что уже неделю в Сети обсуждают спорное интервью Яны
Рудковской телеканалу "Дождь", о методах воспитания их с Евгением
Плющенко пятилетнего сына Саши.
"Многие меня упрекают за излишнюю жесткость… Наказания
не только в виде лишения игрушек, но и темная комната, и ремень. И это правда.
Но это такой маленький тоненький ремень", – призналась жена Плющенко. При
этом она привела в пример своих родителей, которые тоже иной раз были с ней
строги. "В комнату сажали темную и ремень применяли, и домашние аресты
были… И что, из меня человек не вырос?" – рассказала Яна.
Скандал дорос до того, что пятилетнему наследнику продюсера
и фигуриста пришлось разъяснять ситуацию. На странице малыша в соцсети появилось видео. Там Саша говорит,
что родители его не бьют.
По его словам,
близкие никогда не поднимали на него руку. "Это неправда, но, когда я
плохо себя веду, знаю, что есть темная комната, тряпка и ремень. Меня только в
темной комнате закрывали на десять минут. Я боюсь темной комнаты – вдруг там
мумия или зомби окажется, и меня никто не спасет", – поделился малыш.