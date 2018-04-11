Врач-сексолог Александр Полеев рассказал, почему искусственные любовники могут быть полезнее для женщин, чем реальные партнеры. Однако он отметил, что человека секс-роботы все-таки заменить не смогут.

Врач-сексологАлександр Полеев рассказал, почему искусственные любовники могут быть полезнее для женщин, чемреальные партнеры. Однако он отметил, что человека секс-роботы все-такизаменить не смогут.Экспертотметил, что секс-куклы могут в каком-то смысле быть "лечебнымсредством" для некоторых женщин. Ведь есть представительницы прекрасногопола, которые имеют физиологические и эмоциональные проблемы в интимныхотношениях."Им этиигрушки для секса помогают развиться. Ведь 34% женщин страдают аноргазмией. Этотакое лечебное средство, в каких-то случаях средство, когда трудно найтимужчину", – цитируетПолеева. К тому же, искусственныелюбовники помогают дамам раскрепоститься и познать собственные возможности.При этом сексолог считает,что в первую очередь стоит обратить внимание на"физиологию" роботов, которые еще нескоро смогут добиться схожести счеловеческими половыми органами. "Половые органы очень сложноустроены: там идет кровенаполнение по мере полового акта, периодическиесужения-расширения, увлажнение, подъем температуры. Ничегоэтого в губке у секс-робота нет, пусть она и самая дорогая губка в мире", – отметил эксперт. Он полагает, чтомужчина, который прибегает к "услугам" искусственной любовницы, унижает себя этимвыбором.Напомним,в январе этого года 40-летний британский бизнесмен Грэхем предложил своим клиентам тест-драйвсекс-роботов перед покупкой. Испытать перспективную наложницу можно за стобританских фунтов.