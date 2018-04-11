Врач-сексолог
Александр Полеев рассказал, почему искусственные любовники могут быть полезнее для женщин, чем
реальные партнеры. Однако он отметил, что человека секс-роботы все-таки
заменить не смогут.
Врач-сексолог
Александр Полеев рассказал, почему искусственные любовники могут быть полезнее для женщин, чем
реальные партнеры. Однако он отметил, что человека секс-роботы все-таки
заменить не смогут.
Эксперт
отметил, что секс-куклы могут в каком-то смысле быть "лечебным
средством" для некоторых женщин. Ведь есть представительницы прекрасного
пола, которые имеют физиологические и эмоциональные проблемы в интимных
отношениях.
"Им эти
игрушки для секса помогают развиться. Ведь 34% женщин страдают аноргазмией. Это
такое лечебное средство, в каких-то случаях средство, когда трудно найти
мужчину", – цитирует
Полеева. К тому же, искусственные
любовники помогают дамам раскрепоститься и познать собственные возможности.
При этом сексолог считает,
что в первую очередь стоит обратить внимание на
"физиологию" роботов, которые еще нескоро смогут добиться схожести с
человеческими половыми органами. "Половые органы очень сложно
устроены: там идет кровенаполнение по мере полового акта, периодические
сужения-расширения, увлажнение, подъем температуры. Ничего
этого в губке у секс-робота нет, пусть она и самая дорогая губка в мире", – отметил эксперт. Он полагает, что
мужчина, который прибегает к "услугам" искусственной любовницы, унижает себя этим
выбором.
Напомним,
в январе этого года 40-летний британский бизнесмен Грэхем предложил своим клиентам тест-драйв
секс-роботов перед покупкой. Испытать перспективную наложницу можно за сто
британских фунтов.