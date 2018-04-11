Дмитрий Шепелев – одна из самых обсуждаемых фигур в российском шоу-бизнесе. Тут сошлось все – и его личная популярность, и гражданский брак с Жанной Фриске, и ее трагическая смерть, потом бурные споры родни, вопросы о воспитании сына Жанны и Дмитрия – Платона.

Дмитрий Шепелев – одна из самых обсуждаемых фигур в российском шоу-бизнесе. Тут сошлось все – и его личная популярность, и гражданский брак с Жанной Фриске, и ее трагическая смерть, потом бурные споры родни, вопросы о воспитании сына Жанны и Дмитрия – Платона.О наследнике ведущий шоу "На самом деле" говорит долго и с упоением. Мол, у него есть учителя музыки и английского, мальчик ходит в детский сад и бассейн, интересуется хоккеем, обожает, когда папа читаем ему перед сном интересные книжки, а утром готовит омлет. Но вот о том, чтобы примириться с родителями Фриске, Шепелев, кажется, даже не думает. Более того, он бесится, когда его спрашиваю о том, как найти устраивающее всех решение."Все, что я хотел сказать, я сказал еще год назад в интервью Первому каналу и в своем Инстграме. Больше мне нечего добавить. И к этому я не возвращаюсь", – отрезал он в интервьюТогда, напомним, он заявил Андрею Малахову: "Я очень сопереживаю родителям Жанны. Однако в то же время в моей жизни есть главное – сын, и я хочу оградить мальчика от любых скандалов. И когда с центральных каналов льются потоки нечистот, как вы думаете, как подобное может повлиять на мальчишку?Я очень сопереживаю родителям Жанны. Однако в то же время в моей жизни есть главное – сын, и я хочу оградить мальчика от любых скандалов. И когда с центральных каналов льются потоки нечистот, как вы думаете, как подобное может повлиять на мальчишку?Никогда не существовало никаких запретов на встречу Платона и родителей Жанны. И я буду очень рад, если после нашего разговора раздастся звонок, и бабушка с дедушкой захотят увидеть своего внука… Потому что такого желания до сих пор не было".Противостояние между родными Жанны Фриске и ее возлюбленным Дмитрием Шепелевым продолжается уже несколько лет. Камнем преткновения является не только внушительное наследство артистки, но и ее сын, которого воспитывает популярный телеведущий. В январе 2017 года благотворительный фонд подал повторный иск в Перовский суд Москвы с требованиями в отношении имущества Жанны Фриске. После нескольких предварительных заседаний 19 мая иск организации был удовлетворен в полном объеме. Суд постановил взыскать с ответчиков, Владимира Фриске, Ольги Копыловой и Платона Шепелева 21 633 214 рублей. Родители Жанны Фриске подали апелляцию, но Мосгорсуд их жалобу отклонил. 10 августа решение вступило в силу.