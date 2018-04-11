Журналисты телеканала Россия 24 посветили сюжет Ксении Собчак, а точнее ее королевскому отпуску. Телевизионщики увидели в роскошной жизни недавнего кандидата в президенты смачный плевок в души голосовавших за нее россиян.

Журналисты телеканала "Россия 24"посветили сюжет Ксении Собчак, а точнее ее королевскому отпуску. Телевизионщикиувидели в роскошной жизни недавнего кандидата в президенты смачный плевок вдуши голосовавших за нее россиян."Чернаяикра ложками. На яхте. С живописными пейзажами на фоне. Так отдыхаетКсения Собчак, судя по ее Instagram", – сообщал ведущийновостного выпуска. В это время за спиной у журналиста мелькали фотографии Ксении из соцсетей."Красиваяинтересная жизнь после президентских выборов. Кандидат "против всех", которыйужасался проблемам россиян и обещал эти проблемы решать, похоже,пересмотрел приоритеты вдалеке от России", – обрушился на звезду журналист.Такжетелевизионщики отметили, что Собчак может себе позволить большие траты. Поданным ЦИК на предвыборную компанию Ксении Анатольевны ушло 157 миллионоврублей, причем 26 миллионов из них – это собственные средства скандальной блондинки."Такможет, просто разочаровалась в большой политике?" – съязвил ведущий. Емуна помощь пришел журналист Антон Подковенко: "Ну почему же?Ксения легко меняет гламурное платье на строгий деловой костюм и наоборот,это просто бизнес".Отметим, что по сообщениям Агентства гражданской журналистики "Ридус" икра в публикациях Собчак – это реклама, а не ежедневныйрацион.