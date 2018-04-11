"В дежурную часть полиции поступила информация о том, что в районную поликлинику доставлен несовершеннолетний с травмами от выстрелов из пневматического оружия", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о том, что в районную поликлинику доставлен несовершеннолетний с травмами, предположительно полученными от выстрелов из пневматического оружия. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что из окна одного из домов, расположенных на Волгоградском проспекте, неизвестный мужчина, выкрикивая нецензурные слова, несколько раз выстрелил в сторону площадки, на которой находились дети.
37-летний подозреваемый в хулиганстве был задержан по месту жительства участковым уполномоченным ОМВД по району Кузьминки ГУ МВД России по г. Москве. Пневматическое ружье изъято.
В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк