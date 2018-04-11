"В дежурную часть полиции поступила информация о том, что в районную поликлинику доставлен несовершеннолетний с травмами от выстрелов из пневматического оружия", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о том, что в районную поликлинику доставлен несовершеннолетний с травмами, предположительно полученными от выстрелов из пневматического оружия. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что из окна одного из домов, расположенных на Волгоградском проспекте, неизвестный мужчина, выкрикивая нецензурные слова, несколько раз выстрелил в сторону площадки, на которой находились дети.37-летний подозреваемый в хулиганстве был задержан по месту жительства участковым уполномоченным ОМВД по району Кузьминки ГУ МВД России по г. Москве. Пневматическое ружье изъято.В настоящее время жизни подростка ничего не угрожает.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк