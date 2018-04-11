Злоумышленник наблюдал за покупателями в магазине. Когда одна из женщин отвлеклась, он похитил из ее сумки косметичку с денежными средствами и личными вещами...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Измайлово задержали подозреваемого в краже у пенсионерки.В ОМВД России по району Измайлово с сообщением о краже обратилась 70-летняя пенсионерка. Потерпевшая сообщила, что в продуктовом магазине, расположенном на Измайловском бульваре, она поставила сумку возле прилавка, а сама отвлеклась на стеллаж с продуктами. Когда она обернулась к сумке, то обнаружила, что из нее пропала косметичка с денежными средствами и личными вещами.Сотрудники полиции задержали подозреваемого в том же самом магазине, где он вновь наблюдал за покупателями. Злоумышленником оказался 54-летний приезжий из Московской области.По данному факту дознанием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73