Целью мероприятия является привлечение волонтеров к работе по профилактике негативных явлений среди подростков и молодежи....

В рамках проведения 1-го этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России – 2018» сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с Центром патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования г. Москвы провели Второй Съезд волонтерского движения Москвы.Целью мероприятия является привлечение волонтеров к работе по профилактике негативных явлений среди подростков и молодежи.В программе Съезда были продемонстрированы лучшие практики для организаторов волонтерской деятельности и активных добровольцев, а также презентации работ волонтерских отрядов и объединений.Затем заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Петр Шевчук рассказал присутствующим о действующей в столице Московской молодежной антинаркотической площадке, работа которой направлена на профилактики негативных явлений среди подростков и молодежи.Со словами благодарности в адрес волонтеров выступили первый вице-президент Регионального общественного фонда поддержки Героев Советского Союза и Российской Федерации Герой Российской Федерации – Александр Астаповипопечитель одной из благотворительных организаций Родион Газманов.По итогам мероприятия руководители Центра патриотического воспитания и школьного спорта вручили представителю УНК ГУ МВД России по г. Москве благодарность за постоянную совместную эффективную работу с сотрудниками Управления, направленную на формирование активной жизненной позиции у молодежи.Всего в мероприятии приняли участие более 200 лидеров школьных и студенческих волонтерских отрядов.УНК ГУ МВД России по г. Москве