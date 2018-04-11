Если США и Россия вступят в вооруженный конфликт в Сирии, то
следующей целью американцев будет база Черноморского флота в Севастополе. Такой
прогноз на фоне резкого обострения международной обстановки сделал политолог
Сергей Марков.
Если США и Россия вступят в вооруженный конфликт в Сирии, то
следующей целью американцев будет база Черноморского флота в Севастополе. Такой
прогноз на фоне резкого обострения международной обстановки сделал политолог
Сергей Марков.
Сценарий сползания к катастрофе, на его взгляд, следующий.
Для начала США и их союзники (Великобритания и Франция) наносят ракетный удар
по армии Сирии. Под атаку попадают дислоцированные в арабской республике
российские военные советники и подразделения.
Москва с помощью размещенных в Сирии систем противовоздушной
обороны сбивает пару самолетов американских военно-воздушных сил. На президента
Трампа оказывается колоссальное внутриполитическое давление: его обвиняют в
связях с Россией, и чтобы доказать обратное он отдает приказ о массированном
ударе по ПВО России.
Ответным ударом Москва уничтожает американский авианосец в
Восточном Средиземноморье. США в долгу не остаются и наносят удар по
Севастополю – базе Черноморского флоту. Россия в отместку атакует американскую
эскадру, с которой была произведена атака. После этого начинается беспорядочный
обмен ракетными неядерными ударами.
По словам эксперта, это станет началом третьей мировой
войны, в которой может быть применено и ядерное оружие. Кроме того, заметил
аналитик, есть еще украинский театр действий, а также киберпространство.
"Что может остановить этот безумный сценарий? Если агрессор будет бояться.
И при этом, если агрессор будет в сознании, в состоянии бояться", – рассуждает
Марков.
Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 11 апреля,
объявил о прредстоящем ракетном ударе по Сирии. По его словам, это будут "хорошие,
умные и новые ракеты". "Готовься, Россия", – написал глава
Белого дома в Twitter.
В минувшую субботу Вашингтон обвинил сирийское правительство
в химической атаке в городе Дума. Американцы возложили ответственность за
случившееся на Россию, которая якобы потворствует Башару Асаду. Москва
обвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.