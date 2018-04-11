Если США и Россия вступят в вооруженный конфликт в Сирии, то следующей целью американцев будет база Черноморского флота в Севастополе. Такой прогноз на фоне резкого обострения международной обстановки сделал политолог Сергей Марков.

Если США и Россия вступят в вооруженный конфликт в Сирии, тоследующей целью американцев будет база Черноморского флота в Севастополе. Такойпрогноз на фоне резкого обострения международной обстановки сделал политологСергей Марков.Сценарий сползания к катастрофе, на его взгляд, следующий.Для начала США и их союзники (Великобритания и Франция) наносят ракетный ударпо армии Сирии. Под атаку попадают дислоцированные в арабской республикероссийские военные советники и подразделения.Москва с помощью размещенных в Сирии систем противовоздушнойобороны сбивает пару самолетов американских военно-воздушных сил. На президентаТрампа оказывается колоссальное внутриполитическое давление: его обвиняют всвязях с Россией, и чтобы доказать обратное он отдает приказ о массированномударе по ПВО России.Ответным ударом Москва уничтожает американский авианосец вВосточном Средиземноморье. США в долгу не остаются и наносят удар поСевастополю – базе Черноморского флоту. Россия в отместку атакует американскуюэскадру, с которой была произведена атака. После этого начинается беспорядочныйобмен ракетными неядерными ударами.По словам эксперта, это станет началом третьей мировойвойны, в которой может быть применено и ядерное оружие. Кроме того, заметиланалитик, есть еще украинский театр действий, а также киберпространство."Что может остановить этот безумный сценарий? Если агрессор будет бояться.И при этом, если агрессор будет в сознании, в состоянии бояться", – рассуждаетМарков.Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 11 апреля,объявил о прредстоящем ракетном ударе по Сирии. По его словам, это будут "хорошие,умные и новые ракеты". "Готовься, Россия", – написал главаБелого дома в Twitter.В минувшую субботу Вашингтон обвинил сирийское правительствов химической атаке в городе Дума. Американцы возложили ответственность заслучившееся на Россию, которая якобы потворствует Башару Асаду. Москваобвинения отвергла, подчеркнув, что заявление о химатаке – ложь.