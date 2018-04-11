В США подняли в воздух E-4B Nightwatch - так называемый самолет Судного дня. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar, где можно наблюдать за положением воздушных судов в реальном времени.

В США подняли в воздух E-4B Nightwatch — так называемый "самолет Судного дня", передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Flightradar, где можно наблюдать за положением воздушных судов в реальном времени, а также данные ресурса CivMilAir.Airborne from Wright-Patterson?!