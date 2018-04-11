Российский теннисист Алексей Ватутин сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира, который в эти дни проходит в Марракеше. Во втором круге он обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

Российский теннисист Алексей Ватутин сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира, который в эти дни проходит в Марракеше. Во втором круге он обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.Испанский теннисист являлся первой ракеткой турнира, призовой фонд которого превышает 500 тысяч долларов. В четвертьфинале 25-летний теннисист из России встретится с победителем матча Пабло Андухар (Испания) — Андреа Арнабольди (Италия), сообщает РИА Новости.