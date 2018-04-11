Ситуация вокруг Сирии накаляется. Так, советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему нанести серию ожесточенных ударов по нескольким целям в Сирии в течение суток. Это должно стать ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.

Ситуация вокруг Сирии накаляется. Так, советники президента США Дональда Трампа рекомендуют ему нанести серию ожесточенных ударов по нескольким целям в Сирии в течение суток. Это должно стать ответом на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.По данным электронной версии газеты The New York Times, журналисты которой ссылаются на источники в Белом доме, эксперты считают, что единичная силовая акция не возымеет должного воздействия на Дамаск. Именно поэтому рассматривается возможность проведения более длительной и более развернутой военной операции, - пишутПостоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российские власти предупредили США о серьезных последствиях нанесения ударов по Сирии.По его словам, Россия потрясена очередной провокацией с так называемой химической атакой. Ни одного трупа, ни одного обратившегося за медицинской помощью человека там нет, — сообщил Чижов в интервью телеканалу Euronews.В связи со сложившейся ситуацией европейские авиационные власти выпустили предупреждение для авиакомпаний, совершающих полеты над акваторией Восточного Средиземноморья, в связи с риском "нанесения авиаударов по Сирии" в течение 72 часов, - сообщает"Пожалуйста, обратите внимание, что Европейское агентство авиационной безопасности выпустило оперативное уведомление для района полетной информации Восточное Средиземноморье/Никосия", — говорится в сообщении на сайте операционной сети европейского авиадиспетчера Eurocontrol."В связи с возможным нанесением авиаударов по Сирии ракетами класса "воздух-земля" и/или крылатыми ракетами в течение следующих 72 часов и возможностью периодического нарушения работы радионавигационного оборудования, планированию летных операций в районе Восточного Средиземноморья/Никосии необходимо уделять должное внимание", — говорится в уведомлении.