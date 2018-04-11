Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавившего Совет народных депутатов региона, могут лишить мандата. Решение об этом примет Генпрокуратура России.

Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева,возглавившего Совет народных депутатов региона, могут лишить мандата. Решение об этом приметГенпрокуратура России.Дело в том, что привступлении в должность Тулеев не принял присягу, как того требуетместное законодательство. На это обратил внимание кемеровский общественникМаксим Учватов.Мужчина потребовал от ГенпрокуратурыРоссии разобраться в ситуации и лишить Тулеева депутатскогомандата, передает "Аман Гумирович на протяжении всейсессии слов присяги не произнес. На основании этогоя сформировал обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайку с просьбой принять меры прокурорскогореагирования", – пояснил Учватов.Материал дополняется