Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева,
возглавившего Совет народных депутатов региона, могут лишить мандата. Решение об этом примет
Генпрокуратура России.
Экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева,
возглавившего Совет народных депутатов региона, могут лишить мандата. Решение об этом примет
Генпрокуратура России.
Дело в том, что при
вступлении в должность Тулеев не принял присягу, как того требует
местное законодательство. На это обратил внимание кемеровский общественник
Максим Учватов.
Мужчина потребовал от Генпрокуратуры
России разобраться в ситуации и лишить Тулеева депутатского
мандата, передает "Аман Гумирович на протяжении всей
сессии слов присяги не произнес. На основании этого
я сформировал обращение на имя генпрокурора России Юрия Чайку с просьбой принять меры прокурорского
реагирования", – пояснил Учватов.
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