Дочь одного из сотрудников МЧС, участвовавших в спасении людей из страшного пожара, подверглась травле со стороны одноклассников. Девочку, которая была в тот день в Зимней вишне, винят в том, что она выжила, хотя другие дети погибли.

Дочь одного из сотрудников МЧС, участвовавших в спасении людей из страшного пожара, подверглась травле со стороны одноклассников. Девочку, которая была в тот день в "Зимней вишне", винят в том, что она выжила, хотя другие дети погибли."Это твой папа виноват. Ты спаслась, а они нет. Папа научил, наверное, как сбежать? Ты крыса!" – такие обвинения ежедневно слышит в школе третьеклассница. В день трагедии она находилась с матерью в злополучном ТЦ и по счастливой случайности смогла покинуть здание сразу после начала возгорания.Супруга спасателя обратилась к учителю с просьбой о помощи. Педагог лишь развела руками и посоветовала подождать, пока пройдет время. Отец тоже не знает, как помочь ребенку, пока та находится в стенах учебного заведения. Говорит, они с женой обсуждают вариант со сменой школы, хотя это не лучшая идея в конце учебного года. Однако похоже, выбора нет – в эту школу дочка ходить не хочет, передает телеканал ."В школе дети ее запинали. Физически могут толкнуть, оскорбить. Дочка плачет, не хочет идти в школу. Вызвали ей врача, но, кажется, нам нужен психолог. Я не могу объяснить девочке, что не виноват. Слишком сложно это для нее. Она только и слышит от одноклассников – пожарные виноваты, не стали спасать", – рассказал сотрудник МЧС.Через два дня после трагедии мужчина поделился деталями о поисково-спасательной операции в задымленном и готовом в любой момент обрушиться здании ТЦ. Работы были очень тяжелыми: нулевая видимость и трещавший лопавшийся пол. Но спасатели шли вперед, уже и не надеясь найти выживших. "Я никогда не видел столько детских трупов. Искали практически на ощупь, дым поднимался кверху, шарили руками и ногами, где-то ползли. Я вообще не слышал криков. Тела были почти везде, много маленьких, с десяток вытаскивали из-под кресел в зале", – шокировал своим откровенным рассказом спасатель.Напомним, трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправная принудительная система оповещения после начала возгорания не была включена сотрудниками торгового центра.