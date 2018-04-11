Бурная активность Дональда Трампа в Twitter навела пользователей сети на нехорошие мысли. Угрозы в адрес России, перемежающиеся с предложениями дружбы и сотрудничества, заставили заподозрить серьезное психическое расстройство.

Бурная активность Дональда Трампа в Twitter навела пользователей сети нанехорошие мысли. Угрозы в адрес России, перемежающиеся с предложениями дружбы исотрудничества, заставили заподозрить серьезное психическое расстройство.Странные и противоречивые записи в официальных аккаунтахамериканского лидера насторожили пользователей. Чередование угроз спредложениями дружбы заставило их вспомнить, как еще несколько лет назад ДональдТрамп относился к сирийской проблеме.В 2013 году Трамп предупреждал Барака Обаму, бывшего в товремя президентом – не лезть в Сирию. А за прозвучавшие из уст первогочернокожего хозяина Белого дома предложение о создании бесполетной зоны надсирийской территорией миллиардер назвал его "глупым лидером"."Еще раз, нашему очень глупому лидеру: не атакуй Сирию.Это принесет много неприятностей, да и США ничего не получат от этойборьбы", – писал будущий глава государства в сентябре 2013 года.Всего о недопустимости ударов по Сирии Трамп писал в Twitter около20 раз. Он предупреждал Обаму, что подобная операция бессмысленна и можетобернуться серьезными проблемами для Вашингтона и всего мира. Трамп убеждалОбаму, что США должны держаться подальше от Сирии и "борцов за свободу,которые готовы направлять самолеты в наши здания", а больше внимания уделятьвнутренней политике. "Не атакуйте Сирию – это не принесет США ничего,кроме проблем. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы снова сделать нашу странувеликой и сильной", – гласит одна из записей.Но теперь все эти доводы Трампом забыты. Обвинив Россию вподдержке – или даже организации – химатаки на пригород Дамаска, президент СШАпредложил Москве быть готовой к ракетному удару "Томагавками" посирийской территории.Однако всего лишь час спустя американский лидер пишет постсожаления о том, что отношения Вашингтона и Москвы переживают не лучшие временаи предлагает "остановить гонку вооружений". Тут уже пользователиустроили соревнование – кто поставит более точный диагноз. Биполярноерасстройство, или раздвоение личности, считают одни комментаторы.А может, даже шизофрения, предположили другие.На предложение Дональда Трампа остановить гонку вооруженийуже отреагировала официальный представитель МИД России.Мария Захарова считает,что мысль отличная. Только начать надо самим США – уничтожив, наконец, у себявсе химическое оружие.