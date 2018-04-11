Бурная активность Дональда Трампа в Twitter навела пользователей сети на
нехорошие мысли. Угрозы в адрес России, перемежающиеся с предложениями дружбы и
сотрудничества, заставили заподозрить серьезное психическое расстройство.
Бурная активность Дональда Трампа в Twitter навела пользователей сети на
нехорошие мысли. Угрозы в адрес России, перемежающиеся с предложениями дружбы и
сотрудничества, заставили заподозрить серьезное психическое расстройство.
Странные и противоречивые записи в официальных аккаунтах
американского лидера насторожили пользователей. Чередование угроз с
предложениями дружбы заставило их вспомнить, как еще несколько лет назад Дональд
Трамп относился к сирийской проблеме.
В 2013 году Трамп предупреждал Барака Обаму, бывшего в то
время президентом – не лезть в Сирию. А за прозвучавшие из уст первого
чернокожего хозяина Белого дома предложение о создании бесполетной зоны над
сирийской территорией миллиардер назвал его "глупым лидером".
"Еще раз, нашему очень глупому лидеру: не атакуй Сирию.
Это принесет много неприятностей, да и США ничего не получат от этой
борьбы", – писал будущий глава государства в сентябре 2013 года.
Всего о недопустимости ударов по Сирии Трамп писал в Twitter около
20 раз. Он предупреждал Обаму, что подобная операция бессмысленна и может
обернуться серьезными проблемами для Вашингтона и всего мира. Трамп убеждал
Обаму, что США должны держаться подальше от Сирии и "борцов за свободу,
которые готовы направлять самолеты в наши здания", а больше внимания уделять
внутренней политике. "Не атакуйте Сирию – это не принесет США ничего,
кроме проблем. Лучше сосредоточьтесь на том, чтобы снова сделать нашу страну
великой и сильной", – гласит одна из записей.
Но теперь все эти доводы Трампом забыты. Обвинив Россию в
поддержке – или даже организации – химатаки на пригород Дамаска, президент США
предложил Москве быть готовой к ракетному удару "Томагавками" по
сирийской территории.
Однако всего лишь час спустя американский лидер пишет пост
сожаления о том, что отношения Вашингтона и Москвы переживают не лучшие времена
и предлагает "остановить гонку вооружений". Тут уже пользователи
устроили соревнование – кто поставит более точный диагноз. Биполярное
расстройство, или раздвоение личности, считают одни комментаторы.
А может, даже шизофрения, предположили другие.
На предложение Дональда Трампа остановить гонку вооружений
уже отреагировала официальный представитель МИД России.
Мария Захарова считает,
что мысль отличная. Только начать надо самим США – уничтожив, наконец, у себя
все химическое оружие.