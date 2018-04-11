Многие владельцы Патриота рассматривают эту модель в качестве заготовки для дальнейшего оффроад-тюнинга. Компания УАЗ выпустила особый внедорожник, который полностью укомплектован для экспедиций и бездорожья. А главное, что все доработки полностью легальны!

Многие владельцы "Патриота" рассматривают эту модель в качестве заготовки для дальнейшего оффроад-тюнинга. Компания УАЗ выпустила особый внедорожник, который полностью укомплектован для экспедиций и бездорожья. А главное, что все доработки полностью легальны!