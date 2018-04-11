Многие владельцы Патриота рассматривают эту модель в качестве заготовки для дальнейшего оффроад-тюнинга. Компания УАЗ выпустила особый внедорожник, который полностью укомплектован для экспедиций и бездорожья. А главное, что все доработки полностью легальны!
<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-uaz-vypustil-unikalnuyu-offroad-versiyu-patriota.html" target="_blank">УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию Патриота</a> - Многие владельцы Патриота рассматривают эту модель в качестве заготовки для дальнейшего оффроад-тюнинга. Компания УАЗ выпустила особый внедорожник, который полностью укомплектован для экспедиций и бездорожья. А главное, что все доработки полностью легальны!
[url=http://33live.ru/novosti/11-04-2018-uaz-vypustil-unikalnuyu-offroad-versiyu-patriota.html]УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию Патриота[/url] - Многие владельцы Патриота рассматривают эту модель в качестве заготовки для дальнейшего оффроад-тюнинга. Компания УАЗ выпустила особый внедорожник, который полностью укомплектован для экспедиций и бездорожья. А главное, что все доработки полностью легальны!