Жительница Великобритании Джейн Хардман, страдающая от
аутоиммунного заболевания гранулематоз Вегенера, продемонстрировала, что с ней
сделала болезнь. В прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year она сняла
свой накладной нос.
Жительница Великобритании Джейн Хардман, страдающая от
аутоиммунного заболевания гранулематоз Вегенера, продемонстрировала, что с ней
сделала болезнь. В прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year она сняла
свой накладной нос.
Недуг
лишил Джейн носа. Однако врачи создали для нее косметический протез на
магнитах, сообщает Магнитные крепежи медики вживили пациентке в
кости лицевого черепа. Женщина показала, как это выглядит воочию, отстегнув
свой нос и прикрепив потом обратно.
Британка
поделилась, что самым сложным сейчас для нее является необходимость
контролировать себя при желании чихнуть. Дело в том, что однажды в такой момент
ее нос отлетел, передает сайт Гранулематоз Вегенера захватывает мелкие и средние кровеносные сосуды с
вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов.