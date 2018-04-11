Жительница Великобритании Джейн Хардман, страдающая от аутоиммунного заболевания гранулематоз Вегенера, продемонстрировала, что с ней сделала болезнь. В прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year она сняла свой накладной нос.

Жительница Великобритании Джейн Хардман, страдающая отаутоиммунного заболевания гранулематоз Вегенера, продемонстрировала, что с нейсделала болезнь. В прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year она сняласвой накладной нос.Недуглишил Джейн носа. Однако врачи создали для нее косметический протез намагнитах, сообщает Магнитные крепежи медики вживили пациентке вкости лицевого черепа. Женщина показала, как это выглядит воочию, отстегнувсвой нос и прикрепив потом обратно.Британкаподелилась, что самым сложным сейчас для нее является необходимостьконтролировать себя при желании чихнуть. Дело в том, что однажды в такой моментее нос отлетел, передает сайт Гранулематоз Вегенера захватывает мелкие и средние кровеносные сосуды свовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов.