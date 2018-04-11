Французский футбольный клуб Пари Сен-Жермен может столкнуться с серьезными последствиями из-за нарушений финансового Fair Play. Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА) провел проверку, в ходе которой обнаружил нарушения. В связи с этим парижане могут столкнуться с санкциями.

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может столкнуться с серьезными последствиями из-за нарушений финансового Fair Play. Союз европейский футбольный ассоциаций (УЕФА) провел проверку, в ходе которой обнаружил нарушения. В связи с этим парижане могут столкнуться с санкциями.Проверка УЕФА установила, что данные о спонсорских поступлениях в "ПСЖ" были сильно завышены, и парижане не соответствуют правилам, по которым расходы не должны превышать доходы, сообщает "Спорт-экспресс". Теперь УЕФА намерен наказать клуб. И санкции могут суровыми, вплоть до исключения команды из еврокубков.