Шоумен рассказал, когда киевлянка решила провернуть свои дела в Москве. К счастью, ей не все удалось.

Шоумен рассказал, когда киевлянка решила провернуть свои дела в Москве. К счастью, ей не все удалось.Иван Ургант готовится отметить 40-летие. Но пока о том, как будет праздновать, не задумывается. "Я не знаю, как все сложится, – улыбается шоумен. – Несмотря на то что осталось совсем немного времени, "я еще ничего не решил", как говорил герой Армена Джгираханяна в фильме "Место встречи изменить нельзя"."А Виталина Цымбалюк-Романовская уже тогда все решила", – приводит слова Урганта Конечно, он глумится в свойственной ему манере над оборотистой киевской домработницей, сумевшей втереться в доверие Армену Джигарханяну, стать директором его театра, обзавестись квартирами и капиталами.Хотя Иван, конечно, немного утрирует. Ведь фильма "Место встречи изменить нельзя" вышел на экраны в 1979 год, когда Виталине был всего год от роду. Свои коварные планы она вместе с мамой стала вынашивать позже. Как уверяет бывшая товарка лихой украинки Элина Мазур, эпопея с переездом в Москву и окучивание Джигарханяна начались в 2006-м...А с конца прошлого года вся страна следит за скандальным разводом пожилого артиста и его юной возлюбленной. Сегодня, напомним, арестованы одна из квартир Виталины и ее деньги в банковской ячейке. "После развода Цымбалюк вернулась в то качество, в котором она и находилась всю жизнь, – лицо без определенного рода деятельности. Она – безработная, находящаяся под уголовным преследованием и под подпиской о невыезде 40-летняя женщина, с подтвержденным правом собственности на квартиру экономкласса в Красногорске. Без особых талантов, кроме ухода за стариками", – говорила в интервью Dni.Ru Элина Мазур.