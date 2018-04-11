Цель мероприятия заключалась в обсуждении путей решения актуальных задач взаимодействия сотрудников полиции со слабослышащими, глухими и слепоглухими людьми....

В рамках повышения профессиональных навыков при общении с людьми с ограниченными возможностями в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве состоялось заседание круглого стола на тему «Особенности профессионального общения сотрудников ОВД с глухими и слепоглухими гражданами в процессе выполнения служебных обязанностей».Цель мероприятия заключалась в обсуждении путей решения актуальных задач взаимодействия сотрудников полиции со слабослышащими, глухими и слепоглухими людьми.Инициаторами данного мероприятия стали начальник цикла - преподаватель подполковник полиции Оксана Краснова и преподаватель русского жестового языка подполковник полиции Марина Саякина. В работе круглого стола приняли участие сотрудники Российского государственного социального университета - заведующая лабораторией русского жестового языка переводчик-эксперт русского жестового языка, переводчик в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, специалист по социальной работе Валентина Камнева и старший преподаватель переводчик русского жестового языка Михаил Горшков, а также слушатели ЦПП ГУ МВД России по г. Москве, проходящие обучение навыкам русского жестового языка.На протяжении двух недель сотрудники полиции изучали язык жестов, постигали особенности общения со слабослышащими, глухими и слепоглухими людьми. Для закрепления полученных навыков в рамках круглого стола были представлены практические ситуации. Особое внимание уделялось тактике опроса потерпевшего, предотвращению правонарушений и пресечению преступлений, совершаемых людьми с нарушениями слуха.ЦПП ГУ МВД России по г. Москве8 (499) 906 75 82