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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-v-centre-sgorel-saraj.html" target="_blank">В центре сгорел сарай</a> - Пожар в центре города. Накануне вечером за строящейся церковью, в заброшенной постройке произошло возгорание. Горел сарай рядом с одним из частных домов.