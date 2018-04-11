Пожар в центре города. Накануне вечером за строящейся церковью, в заброшенной постройке произошло возгорание. Горел сарай рядом с одним из частных домов.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-v-centre-sgorel-saraj.html" target="_blank">В центре сгорел сарай</a> - Пожар в центре города. Накануне вечером за строящейся церковью, в заброшенной постройке произошло возгорание. Горел сарай рядом с одним из частных домов.
[url=http://33live.ru/novosti/11-04-2018-v-centre-sgorel-saraj.html]В центре сгорел сарай[/url] - Пожар в центре города. Накануне вечером за строящейся церковью, в заброшенной постройке произошло возгорание. Горел сарай рядом с одним из частных домов.