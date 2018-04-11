Актриса боялась роли, ставшей для нее последней. Спектакль она выпускала уже зная, что тяжело больна.

Актриса боялась роли, ставшей для нее последней. Спектакль она выпускала уже зная, что тяжело больна.Последней работой Анжелики Волчковой на сцене Школы современной пьеса стала Марфа в спектакле"Шинель/Пальто" по Николю Гоголю. Острохарактерная роль с танцами и пением – то, что она любила больше всего. Анжелика уже была больна, знала о страшном диагноз, но сыграла премьерный спектакль.Правда, в театре говорят, что к репетициям актриса подходила с опаской, не сразу согласилась. Просто она отлично знала, что Гоголь – один из самых мистических писателей, вокруг его произведений много чертовщины, люди не раз говорили о проклятии писателя. В той же "Шинели" в конце появляется призрак чиновника. А смысл мистического финала знаменитой повести Гоголя заключается в том, что справедливость, которую Акакий Акакиевич Башмачкин не смог найти при жизни, восторжествовала после смерти. Смерти Волчкова и боялась больше всего.Ролан Быков, сыгравший главную роль в экранизации повести Гоголя 1959 года, скончался от рака легких. Волчкова, конечно, знала об этом, поскольку сама страдала от онкологического заболевания. Знали она и то, что многие коллеги отказываются играть гоголевские роли из-за всякой чертовщины.Например, Наталья Варлей, во время съемок в роли Панночки в фильме "Вий" выпала из летящего на большой скорости гроба. После окончания съемок артистка надолго слегла с серьезной болезнью. Сразу после выхода "Вия" на экраны за другим начали уходить в мир иной его создатели – на 49-м году жизни Алексей Глазырин, сыгравший сотника, умер от инфаркта. Главный режиссер фильма – Александр Птушко – скончался в 1973-м, не дожив до своего 73-летия. Тогда же погиб Степан Шкурат, сыгравший Явтуха. Спустя два года умер оператор Федор Проворов, которому оставалось два месяца до 70-летия.