Фестиваль новой музыки SOUND UP, ставший одним из самых заметных московских музыкальных явлений последних двух лет, открывает новый сезон. В этом году кураторы проекта готовят ряд масштабных событий. Среди них – выступление немецкого коллектива Bersarin Quartett, который представит российскую премьеру своей новой live-программы 7.1. surround concert. Концерт пройдет в полной темноте 27 апреля в кинотеатре Иллюзион.

Фестиваль новой музыки SOUND UP, ставший одним из самых заметных московских музыкальных явлений последних двух лет, открывает новый сезон. В этом году кураторы проекта готовят ряд масштабных событий. Среди них – выступление немецкого коллектива Bersarin Quartett, который представит российскую премьеру своей новой live-программы "7.1. surround concert". Концерт пройдет в полной темноте 27 апреля в кинотеатре "Иллюзион".Bersarin Quartett – это творение немецкого композитора и электронного продюсера Томаса Бюкера, который выбрал для названия своего проекта имя Николая Берзарина, вызывающее гамму смешанных чувств. Генерал Берзарин – противоречивая историческая фигура, первый советский военный комендант Берлина, о жизни и смерти которого до сих пор продолжаются споры. Под стать названию, музыка Бюкера полна парадоксов.В Москву Бюкер привезет новую программу "7.1 Surround Concert", еще отчетливее проявляющую тонкую, но прочную связь музыки Bersarin Quartett с кино. Использовав технологию объемного звука Dolby Atmos, композитор и продюсер подготовил специальное live-выступление для восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Благодаря этому сонорные конструкции Bersarin Quartett можно будет услышать в невероятной динамике и детализации звука. Как обычно на киносеансах, свет в зале погаснет, чтобы ничто не отвлекало от рассказываемых музыкой историй и каждый слушатель смог в полной темноте "увидеть" на внутреннем экране собственный идеальный фильм, нарисованный воображением. "7.1 Surround Concert" от Bersarin Quartett – это уникальный и необычный опыт, который расширяет представление о том, как звук и музыка могут изменять состояние сознания.Московская премьера "7.1 Surround Concert" пройдет в кинотеатре "Иллюзион", который открылся в 1966 году в сталинской высотке на Котельнической набережной и когда-то был единственным местом в Москве, где можно было посмотреть шедевры мирового кинематографа. Здесь выступали Акира Куросава, Сидней Поллак, Джульетта Мазина и многие другие знаменитые деятели кино, гостившие в российской столице. К двум козырям "7.1 Surround Concert" для Bersarin Quartett – многомерная музыка и технологическая новизна – "Иллюзион" добавит третий: величественную атмосферу киносеанса как торжественного ритуала – наследия той эпохи, когда кино считалось важнейшим из искусств.В этом году кураторы проекта SOUND Sound Up готовят ряд масштабных событий, среди которых концерт знаменитого российского композитора, классика российской электроники, автора музыки к фильмам Андрея Тарковского Эдуарда Артемьева; новый проект на стыке хореографии и технологий с SILA SVETA; аудиовизуальный перформанс в рамках Года Японии с Новой Третьяковкой; концерт голландского композитора Симеона тен Хольта; экспериментальный проект "Музыка искусственного интеллекта" и многое другое. По традиции организаторы намерены удивлять зрителей и слушателей неожиданными пространствами и уникальной сценографией, специально разработанной для каждого концерта.