Власти Нидерландов закрыли поющую дорогу, на которой начинала играть музыка, если водители превышали допустимый скоростной режим в 60 километров в час. Местные жители пожаловались, что музыка их крайне раздражает и мешает жить.

Власти Нидерландов закрыли "поющую" дорогу, на которой начинала играть музыка, если водители превышали допустимый скоростной режим в 60 километров в час. Местные жители пожаловались, что музыка их крайне раздражает и мешает жить, сообщает британская телерадиокомпания BBC.На создание "поющего" участка трассы, проходившей через деревню Йелсум, власти Нидерландов потратили 80 тысяч евро. Проект просуществовал всего неделю.Если водители превышали скорость, на трассе начинал играть гимн провинции Фрисландия.Жители деревни уже в день открытия начали жаловаться на какофонию от дороги. Особенно невыносимый шум стоял, если скорость превышали одновременно несколько автомобилей.Обитатели Йелсума назвали нововведение "психологической атакой". Музыку с дороги убрали.