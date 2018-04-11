Она будет перекрыта в Петушинском районе

В ночь с 12 на 13 апреля на трассе М-7 ограничат движение.Об этом сообщает Упрдор «Москва-Нижний Новгород». Движение по М-7 в Петушинском районе будет временно ограничено из-за монтажа пролетных строений надземных пешеходных переходов на 100-м и 104-м километре.Проезжую часть по направлению в Моску на 104-м километре сузят до одной полосы с 23 до 3 часов. С 1.00 до 1.40 движение на участке полностью перекроют. Также с 4 до 5 часов утра закроют 100-й километр.