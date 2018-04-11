Площадь комплекса составит более 7 тысяч квадратных метров.

Стало известно, что в поселении Роговском, которое расположено на территории Новой Москвы, построят базу для ремонта снегоуборочной техники. Об этом официально сообщается на сайте толичной мэрии.Площадь комплекса составит более 7 тысяч квадратных метров. В составе базы построят здания для техобслуживания и ремонта, склады и резервуары для реагентов, котельную.Также там организуют стоянку для снегоуборочной техники, площадку для аварийной техники и парковку для сотрудников.