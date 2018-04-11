11.04.2018

2018-04-11 12:40:34

В Подмосковье школьник сорвался с крыши

В городе Электросталь 15-летний подросток поскользнулся и сорвался с крыши. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.



Сестра покойного заявила, что тот любил лазать по крышам. По факту происшествия ведется проверка, сообщает .