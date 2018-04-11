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<a href="http://33live.ru/novosti/11-04-2018-v-rossii-budut-vypuskat-obnovlennyj-kitajskij-pikap-foton.html" target="_blank">В России будут выпускать обновленный китайский пикап Foton</a> - Китайская компания Foton открыла продажи обновленного пикапа Tunland, правда, пока только у себя на родине. В России такие автомобили тоже будут представлены - причем, отечественной сборки.