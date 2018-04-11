Российское общество не замечает весьма серьезной социальной проблемы.
Психические нарушения у россиян приобретают характер эпидемии, заявляют медики.
Российское общество не замечает весьма серьезной социальной проблемы.
Психические нарушения у россиян приобретают характер эпидемии, заявляют медики.
Психологическая помощь и рынок психологических услуг в
России до сих пор не развиты. В результате огромное число россиян даже не
подозревают о том, что страдают расстройствами. При возникновении проблем люди
чаще обращаются к гадалкам и экстрасенсам – вместо того, чтобы идти к врачу.
"Все это приводит к последствиям – начиная от того, что
у нас один из самых невысоких показателей производительности труда, и завершая
ростом самоубийств. Но, поскольку исследований в этой области у нас просто нет,
то мы даже не можем сказать точно, что представляет собой психологическое и
моральное состояние нашего общества", – считает доцент кафедры
политической психологии СПбГУ Петр Бычков.
Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила об
изменении структуры заболеваемости у детей за последние годы. По ее словам, на
первое по инвалидности среди подрастающего поколения вышли психические расстройства
и расстройства поведения.
Действительно, молодое поколение подвергается особому риску,
отмечает эксперт. По словам Бычкова, в западных странах сегодня диагноз "депрессия"
ставится врачом поликлиники – в то время как в России такого диагноза в
принципе нет. Да и сама по себе психология не очень развита – при том, что в
стране есть огромное количество первоклассных специалистов.
Медики предупреждают, что проблемы будут только нарастать:
главная причина – информатизация всех сфер жизни и перенасыщение человека
информацией. Все это приводит к таким проявлениям, как одиночество у молодых
людей, появлению так называемых "групп смерти" в соцсетях. Бороться
надо с причиной этого явления, убежден психолог. Решение проблемы – в развитии
системы квалифицированной помощи, приводит слова эксперта "Росбалт".