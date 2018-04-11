Российское общество не замечает весьма серьезной социальной проблемы. Психические нарушения у россиян приобретают характер эпидемии, заявляют медики.

Российское общество не замечает весьма серьезной социальной проблемы.Психические нарушения у россиян приобретают характер эпидемии, заявляют медики.Психологическая помощь и рынок психологических услуг вРоссии до сих пор не развиты. В результате огромное число россиян даже неподозревают о том, что страдают расстройствами. При возникновении проблем людичаще обращаются к гадалкам и экстрасенсам – вместо того, чтобы идти к врачу."Все это приводит к последствиям – начиная от того, чтоу нас один из самых невысоких показателей производительности труда, и завершаяростом самоубийств. Но, поскольку исследований в этой области у нас просто нет,то мы даже не можем сказать точно, что представляет собой психологическое иморальное состояние нашего общества", – считает доцент кафедрыполитической психологии СПбГУ Петр Бычков.Ранее вице-премьер правительства Ольга Голодец сообщила обизменении структуры заболеваемости у детей за последние годы. По ее словам, напервое по инвалидности среди подрастающего поколения вышли психические расстройстваи расстройства поведения.Действительно, молодое поколение подвергается особому риску,отмечает эксперт. По словам Бычкова, в западных странах сегодня диагноз "депрессия"ставится врачом поликлиники – в то время как в России такого диагноза впринципе нет. Да и сама по себе психология не очень развита – при том, что встране есть огромное количество первоклассных специалистов.Медики предупреждают, что проблемы будут только нарастать:главная причина – информатизация всех сфер жизни и перенасыщение человекаинформацией. Все это приводит к таким проявлениям, как одиночество у молодыхлюдей, появлению так называемых "групп смерти" в соцсетях. Боротьсянадо с причиной этого явления, убежден психолог. Решение проблемы – в развитиисистемы квалифицированной помощи, приводит слова эксперта "Росбалт".