Действующие законы определяют допустимый уровень светопропускаемости передних стекол, а задние не запрещают тонировать даже "наглухо". В МВД поступило предложение вообще запретить тонировку любого рода, чтобы повысить уровень безопасности.

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