Уугрожая топором, мужчиина похитил у жителей Красной Горбатки 100 тысяч рублей.

Следственным отделением Отд МВД России по Селивановскому району возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой).Установлено, что в конце марта в дневное время суток подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошел через незапертую дверь в дом к жителям поселка Красная Горбатка и стал требовать передачи имеющихся у них денег.Находившиеся в этот момент в доме 39-летний мужчина и его 71-летний отец выполнить требование злоумышленника и попросили его покинуть их жильё. Однако фигурант, угрожая топором, стал самостоятельно обыскивать комнаты, в одной из которых обнаружил спрятанные деньги в сумме 110 тысяч рублей.Оставив хозяевам 10 тысяч рублей, подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.После поступившего в дежурную часть заявления, сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Спустя несколько часов подозреваемый, направлявшийся на машине такси в другой район, был задержан оперуполномоченными уголовного розыска.В содеянном фигурант сознался.В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.Расследование уголовного дела продолжается.