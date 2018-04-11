У женщины с карты сняли 21 тысячу рублей

В Шарье мошенники обманули пенсионерку при продаже велосипеда.60-летняя женщина обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что выложила объявление о продаже в интернете. В скором времени ей позвонил потенциальный покупатель. Он предложил перечислить оплату через мобильный банк и попросил её личные данные, который якобы требуются для этой операции.После мужчина заблокировал свой телефон и больше не выходил на связь. Он снял с банковской карты пенсионерки 21 тысячу рублей.