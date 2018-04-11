С приходом тепла в Москве активировались уличные торговцы. Их излюбленные места — подземные переходы и небольшие переулки. Ассортимент традиционно широкий — от одежды и хозтоваров до продуктов питания, а вот качество — сомнительное. Почему для покупателей эти продавцы опасны, и какие схемы используют сами нарушители, чтобы не попасться в руки проверяющих?

С приходом тепла в Москве активировались уличные торговцы. Их излюбленные места — подземные переходы и небольшие переулки. Ассортимент традиционно широкий — от одежды и хозтоваров до продуктов питания, а вот качество — сомнительное. Почему для покупателей эти продавцы опасны, и какие схемы используют сами нарушители, чтобы не попасться в руки проверяющих?Едва пригрело весеннее солнышко, на столичных улицах расцвели подснежниками точки несанкционированной торговли.— Товар конфисковывается, все это уходит в префектуру ЦАО, Марксистская, 24. Будет составлен протокол.— Не надо меня снимать!У Курского вокзала прямо с картонных коробок торговали орехами и изюмом. Причем часть товара была припрятана неподалеку, а хозяин точки изображал прохожего.— Мужчина, здравствуйте, ваш товар?— Не это брата товар, не мой.— Я помню просто, на вас один раз составляли административный протокол за несанкционированную торговлю. Вы почему здесь торгуете, расскажите?— Я не торгую, видел меня торговать?— Но это ваша торговля, это ваш товар?— Это не мой товар!"Нет данной точки в общей схеме торговли, соответственно, это считается несанкционированная торговля", — говорит представитель префектуры ЦАО г. Москвы Зограб Аветисян.— И, видимо, здесь имеют место быть какие-то санитарные нарушения, судя по всему?— Безусловно, это же в том числе. За первое нарушение — 2500 рублей, за повторное — штраф выше, 5000 рублей.Незадачливым торговцам пришлось паковать свои орехи. На проспекте Мира проверяющими был застигнут врасплох мужчина с целой тележкой манго всего по 100 рублей за три фрукта.— Префектура ЦАО, зафиксирован факт незаконной торговли, вот ценник у вас даже лежит, видите? Да уже все снято, что вы, куда?Судя по внешнему виду, это был гнилой товар, списанный и выброшенный ближайшим супермаркетом.— Раджаб, а почему у вас такие гнилые фрукты?— Знаете, внутри хорошие они!— А почему они такие коричневые, все помятые, с гнильцой?— За это дешево продаю.— А если кто-то отравится?— Да нет, не отравится!— Вот вы такое станете есть?— Хорошая вещь это!А неподалеку взяли с поличным рецидивистку с колготами и шарфами.— Вы откуда сами?— Из Молдавии.— А товар чей?— Мой.— А как вы так — приехали прямо в Москву и встали на улице?— Ну вот, тяжело нам жить, поэтому!Однако уличные торговцы тоже не лыком шиты. У многих уже отработаны приемы мгновенной эвакуации вместе с товаром.— Здравствуйте, дамы, куда вы побежали?Возле Белорусского вокзала остались лишь импровизированные столы с забытыми кем-то очками.