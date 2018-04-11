Начальник Управления Госавтоинспекции по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко ответил на все интересующие вопросы и дал оценку обстановке на дорогах столицы...

Заместитель начальника полиции – начальник Управления Госавтоинспекции по городу Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко провел пресс-конференцию на тему: «О состоянии обеспечения безопасности дорожного движения как важного элемента обеспечения общей безопасности»Представители средств массовой информации собрались в Управлении информации и общественных связей Главного Управления внутренних дел по городу Москве, чтобы выяснить, как сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения и какие нововведения разрабатываются для реализации поставленных задач.Генерал-майор полиции Виктор Коваленко ответил на все интересующие вопросы и дал оценку обстановке на дорогах столицы. Начальник Управления Госавтоинспекции в своем выступлении отметил, что Москва – один из самых безопасных городов федерального значения на территории Российской Федерации. Виктор Коваленко рассказал о реализованных мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения пешеходов, по снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также по снижению скоростного режима.Отдельно начальник УГИБДД остановился на проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и сделал акцент на том, что сотрудниками дорожной полиции на постоянной основе проводится профилактическая работа с учителями, детьми и их родителями, а также разрабатываются безопасные маршруты передвижения «дом-школа-дом». Генерал-майор полиции осветил основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов-детей, в частности, по вине самого пешехода ­– не соблюдение Правил дорожного движения, переход в неустановленном месте, новые угрозы: наушники, моноколесо, гироскутер; по вине водителя – несоответствие скорости движения дорожным условиям.В завершение пресс-конференции начальник Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Коваленко призвал всех участников дорожного движения соблюдать Правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495)624-45-81