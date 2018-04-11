Злоумышленник совместно с соучастниками предоставил в кредитно-финансовое учреждение поддельные документы для снятия 6 млн рублей со счета одного из клиентов...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району задержали 59-летнего приезжего по подозрению в попытке хищения 6 млн рублей мошенническим путем.В ходе расследования установлено, что фигурант совместно с соучастниками предоставил в кредитно-финансовое учреждение поддельные документы для снятия 6 млн рублей со счета одного из клиентов. Работники кредитной организации усомнились в подлинности документов и обратились в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29