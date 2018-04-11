Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11 апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежал авиакомпании Восток.

Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежалавиакомпании "Восток".В результатежесткой посадки Ми-8 погибли шесть человек. Известно, что воздушное судно упалона Антенной улице.В настоящее времярассматриваются три версии крушения. Это погодные условия, отказ техники, либоошибка пилота, передаетНа местепроисшествия сейчас проводятся поисковые работы и работают следователи. Выехалитуда и представители авиакомпании "Восток".Очевидцы опубликовали видеозаписьс места крушения вертолета, передает По словам автора ролика,причиной крушения воздушного судна стало столкновение с вышкой из-за сильноготумана.Материал дополняется