Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11
апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежал
авиакомпании Восток.
Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11
апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежал
авиакомпании "Восток".
В результате
жесткой посадки Ми-8 погибли шесть человек. Известно, что воздушное судно упало
на Антенной улице.
В настоящее время
рассматриваются три версии крушения. Это погодные условия, отказ техники, либо
ошибка пилота, передает
На месте
происшествия сейчас проводятся поисковые работы и работают следователи. Выехали
туда и представители авиакомпании "Восток".
Очевидцы опубликовали видеозапись
с места крушения вертолета, передает По словам автора ролика,
причиной крушения воздушного судна стало столкновение с вышкой из-за сильного
тумана.
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