Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11 апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежал авиакомпании Восток.

Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежалавиакомпании "Восток".В результатежесткой посадки Ми-8 погибли шесть человек. Известно, что воздушное судно упалона Антенной улице.В настоящее времярассматриваются три версии крушения. Это погодные условия, отказ техники, либоошибка пилота, передаетНа местепроисшествия сейчас проводятся поисковые работы и работают следователи. Выехалитуда и представители авиакомпании "Восток".Очевидцы опубликовали видеозаписьс места крушения вертолета, передает По словам автора ролика,причиной крушения воздушного судна стало столкновение с вышкой из-за сильноготумана.Свидетелькатастрофы рассказал, что вертолет упал на землю и загорелся. На видеоролике слышны звуки взрывов илихлопков. Уже возбуждено уголовное дело онарушении правил эксплуатации воздушного судна.Ранее, 11 февраля этого года произошлакрупная авиакатастрофа с Ан-148. Самолет "Саратовских авиалиний" летел из Домодедово в Орск. Погиб 71 человек – 65пассажиров и шесть членов экипажа.Как писали Dni.Ru, 10 апреля на место ЧП в Подмосковье прибыла дополнительнаягруппа спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр паденияАн-148. В этот день было найдено 13 фрагментов самолета. Следователи проводятдополнительные осмотры.