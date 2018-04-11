Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11
апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежал
авиакомпании Восток.
Вертолет потерпел крушение в Хабаровске 11
апреля в 11.30 по местному времени (4.30 мск.). Он принадлежал
авиакомпании "Восток".
В результате
жесткой посадки Ми-8 погибли шесть человек. Известно, что воздушное судно упало
на Антенной улице.
В настоящее время
рассматриваются три версии крушения. Это погодные условия, отказ техники, либо
ошибка пилота, передает
На месте
происшествия сейчас проводятся поисковые работы и работают следователи. Выехали
туда и представители авиакомпании "Восток".
Очевидцы опубликовали видеозапись
с места крушения вертолета, передает По словам автора ролика,
причиной крушения воздушного судна стало столкновение с вышкой из-за сильного
тумана.
Свидетель
катастрофы рассказал, что вертолет упал на землю и загорелся. На видеоролике слышны звуки взрывов или
хлопков. Уже возбуждено уголовное дело о
нарушении правил эксплуатации воздушного судна.
Ранее, 11 февраля этого года произошла
крупная авиакатастрофа с Ан-148. Самолет "Саратовских авиалиний" летел из Домодедово в Орск. Погиб 71 человек – 65
пассажиров и шесть членов экипажа.
Как писали Dni.Ru, 10 апреля на место ЧП в Подмосковье прибыла дополнительная
группа спасателей МЧС. Они повторно обследуют периметр паденияАн-148. В этот день было найдено 13 фрагментов самолета. Следователи проводят
дополнительные осмотры.