Обстановка в мире становится все тревожней: американский президент потрясает ракетами у себя в Twitter, над Штатами замечен самолет Судного дня, а по российскому телевидению с тревогой в голосе рассказывают, как спастись во время ядерной атаки. Карибский кризис в свете событий последних дней уже начинает казаться детским лепетом.

Обстановка в мире становится все тревожней: американскийпрезидент потрясает ракетами у себя в Twitter, над Штатами замечен самолет Судного дня, а по российскомутелевидению с тревогой в голосе рассказывают, как спастись во время ядернойатаки. Карибский кризис в свете событий последних дней уже начинает казатьсядетским лепетом.На то, что в мире наступает хаос, обратил внимание ВладимирПутин. Вручая 11 апреля верительные грамоты новым послам 17 государств, президент сказал, что обстановкав мире становится все более хаотичной. Тем не менее, он выразил надежду нато, что здравый смысл, в конце концов, возобладает, а международныеотношения войдут в конструктивное русло.Пресс-секретарь президента чуть позже проинформировалмировую общественность, что Кремль не сторонник twitter-дипломатии. В России,по словам, Дмитрия Пескова, считают, что важно не делать шагов, которыемогут навредить и без того хрупкой ситуации.Довел ситуацию до абсурда американский президент. Двадня назад Дональд Трамп пообещал через 48 часов дать свой ответ на химическуюатаку в Сирии, в причастности к которой Белый дом традиционно обвинил Башара Ааада,назвав его при этом животным. На этот раз сирийским лидером дело неограничилось и вторым виновным в атаке, которой, судя по всему, вообще не было,глава США назвал президента России.Ответ Трампа не заставил себя ждать. Это был очереднойтвитт американского президента, который с самого начала правления прослыл чрезмерноактивным пользователем социальной сети. "Готовься, Россия", – Трамп. Дальнейший текст воинственного послания ввел вступор все мировое сообщество: президент пообещал, что в скором времени в Сириюприлетят хороши, новые и умные ракеты. Он еще раз назвал сирийского лидераБашара Асада животным и заявил, что Россия не должна его поддерживать.Стоит отметить, что в недавней заочной полемике с северокорейскимлидером Ким Чен Ыном Трамп не позволял себе таких угроз. Да, он называл Кима"человеком-ракетой", тоже бряцал оружием, но таких грубостей, каксегодня, себе не позволял.Видимо испугавшись мировой реакции, через пару часовТрамп немного утихомирился и все в том же своем любимом Twitter предложил остановить гонкувооружений, написав, что отношения России и США сейчас хуже, чем когда бы то нибыло.Вот так сюрприз! На языке детективных романов Трамп водиночку выступил злым и добрым следователем: сначала потряс ядерной дубинойАсаду и Путину, а затем, переобувшись на лету, пригласил политиков за стол переговоров.Осталось понять – кому из двух Трампов верить?ТвиттыТрампа не могли остаться незамеченными: в первую очередь, их прокомментировали военные– действующие и отставные. В Министерствеобороны по поводу ответных мер на возможный ракетный удар высказалисьчетко и ясно: в ведомстве пообещали, что будут сбивать ракеты и ихносители (то есть самолеты) в случае угрозы российским военнослужащимв Сирии.Генералыи адмиралы в отставке, имеющие более широкое поле для комментариев, описали возможныесценарии развития ситуации вокруг Сирии. Все они сводятся к тому, что локальноестолкновение между российскими и американскими военными вполне вероятно.Политологи пошли еще дальше и предположили, что в случае обострения ситуацииамериканцы ударят по Крыму и базирующемуся там Черноморскому флоту.Пословам политолога Сергея Маркова, это станет началом Третьей мировой войны, вкоторой может быть применено и ядерное оружие. Кроме того, как заметиланалитик, есть еще украинский театр действий, а также киберпространство.Темвременем в небе над американским штатом Индиана был замечен Boeing E-4BNightwatch, известный как самолет Судного дня. Борт предназначен для высшегоруководства США и представляет собой командный центр, способный функционироватьдаже в условиях обмена ядерными ударами.А по российскому телевидению ужезвучат рекомендации по поводу выживания в условиях ядерной атаки. Журналистырассказали, как вести себя в случае объявления воздушной тревоги и стоит взятьс собой в бомбоубежище.Маслав огонь подлили, как положено, и сторонники конспирологии. Они достали изпыльных сундуков пророчества Ванги, которая говорила, что именно в Сириирешится судьба всего мира. Болгарская прорицательница утверждала, что эта странаокажется в центре событий, которые принесут всему новую войну и мировой кризис,а кроме того, Сирия разделит интересы и столкнет лицом к лицу несколькосверхсильных государств.Конечно, можно предположить, что в силу определенноговремени года, в которое у людей чаще, чем никогда наблюдаются поведенческиепроблемы, Трамп оказался заложником природы. Не стоит забывать и обартистическом прошлом 45-го президента США: может быть, он просто решил сыгратьна публику по-крупному? Тем не менее, весь мир сегодня напрягся и замер вожидании ответа на вопрос – Третья мировая начнется по-настоящему или только в Twitter?