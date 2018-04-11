Обстановка в мире становится все тревожней: американский
президент потрясает ракетами у себя в Twitter, над Штатами замечен самолет Судного дня, а по российскому
телевидению с тревогой в голосе рассказывают, как спастись во время ядерной
атаки. Карибский кризис в свете событий последних дней уже начинает казаться
детским лепетом.
Обстановка в мире становится все тревожней: американский
президент потрясает ракетами у себя в Twitter, над Штатами замечен самолет Судного дня, а по российскому
телевидению с тревогой в голосе рассказывают, как спастись во время ядерной
атаки. Карибский кризис в свете событий последних дней уже начинает казаться
детским лепетом.
На то, что в мире наступает хаос, обратил внимание Владимир
Путин. Вручая 11 апреля верительные грамоты новым послам 17 государств, президент сказал, что обстановка
в мире становится все более хаотичной. Тем не менее, он выразил надежду на
то, что здравый смысл, в конце концов, возобладает, а международные
отношения войдут в конструктивное русло.
Пресс-секретарь президента чуть позже проинформировал
мировую общественность, что Кремль не сторонник twitter-дипломатии. В России,
по словам, Дмитрия Пескова, считают, что важно не делать шагов, которые
могут навредить и без того хрупкой ситуации.
Довел ситуацию до абсурда американский президент. Два
дня назад Дональд Трамп пообещал через 48 часов дать свой ответ на химическую
атаку в Сирии, в причастности к которой Белый дом традиционно обвинил Башара Ааада,
назвав его при этом животным. На этот раз сирийским лидером дело не
ограничилось и вторым виновным в атаке, которой, судя по всему, вообще не было,
глава США назвал президента России.
Ответ Трампа не заставил себя ждать. Это был очередной
твитт американского президента, который с самого начала правления прослыл чрезмерно
активным пользователем социальной сети. "Готовься, Россия", – Трамп. Дальнейший текст воинственного послания ввел в
ступор все мировое сообщество: президент пообещал, что в скором времени в Сирию
прилетят хороши, новые и умные ракеты. Он еще раз назвал сирийского лидера
Башара Асада животным и заявил, что Россия не должна его поддерживать.
Стоит отметить, что в недавней заочной полемике с северокорейским
лидером Ким Чен Ыном Трамп не позволял себе таких угроз. Да, он называл Кима
"человеком-ракетой", тоже бряцал оружием, но таких грубостей, как
сегодня, себе не позволял.
Видимо испугавшись мировой реакции, через пару часов
Трамп немного утихомирился и все в том же своем любимом Twitter предложил остановить гонку
вооружений, написав, что отношения России и США сейчас хуже, чем когда бы то ни
было.
Вот так сюрприз! На языке детективных романов Трамп в
одиночку выступил злым и добрым следователем: сначала потряс ядерной дубиной
Асаду и Путину, а затем, переобувшись на лету, пригласил политиков за стол переговоров.
Осталось понять – кому из двух Трампов верить?
Твитты
Трампа не могли остаться незамеченными: в первую очередь, их прокомментировали военные
– действующие и отставные. В Министерстве
обороны по поводу ответных мер на возможный ракетный удар высказались
четко и ясно: в ведомстве пообещали, что будут сбивать ракеты и их
носители (то есть самолеты) в случае угрозы российским военнослужащим
в Сирии.
Генералы
и адмиралы в отставке, имеющие более широкое поле для комментариев, описали возможные
сценарии развития ситуации вокруг Сирии. Все они сводятся к тому, что локальное
столкновение между российскими и американскими военными вполне вероятно.
Политологи пошли еще дальше и предположили, что в случае обострения ситуации
американцы ударят по Крыму и базирующемуся там Черноморскому флоту.
По
словам политолога Сергея Маркова, это станет началом Третьей мировой войны, в
которой может быть применено и ядерное оружие. Кроме того, как заметил
аналитик, есть еще украинский театр действий, а также киберпространство.
Тем
временем в небе над американским штатом Индиана был замечен Boeing E-4B
Nightwatch, известный как самолет Судного дня. Борт предназначен для высшего
руководства США и представляет собой командный центр, способный функционировать
даже в условиях обмена ядерными ударами.
А по российскому телевидению уже
звучат рекомендации по поводу выживания в условиях ядерной атаки. Журналисты
рассказали, как вести себя в случае объявления воздушной тревоги и стоит взять
с собой в бомбоубежище.
Масла
в огонь подлили, как положено, и сторонники конспирологии. Они достали из
пыльных сундуков пророчества Ванги, которая говорила, что именно в Сирии
решится судьба всего мира. Болгарская прорицательница утверждала, что эта страна
окажется в центре событий, которые принесут всему новую войну и мировой кризис,
а кроме того, Сирия разделит интересы и столкнет лицом к лицу несколько
сверхсильных государств.
Конечно, можно предположить, что в силу определенного
времени года, в которое у людей чаще, чем никогда наблюдаются поведенческие
проблемы, Трамп оказался заложником природы. Не стоит забывать и об
артистическом прошлом 45-го президента США: может быть, он просто решил сыграть
на публику по-крупному? Тем не менее, весь мир сегодня напрягся и замер в
ожидании ответа на вопрос – Третья мировая начнется по-настоящему или только в Twitter?