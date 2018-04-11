Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что еще не принял решение по составу, который сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского Арсенала 12 апреля. Также он высказался по поводу появления в игре Ахмеда Мусы, с которым у белорусского специалиста произошел конфликт.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что еще не принял решение по составу, который сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала" 12 апреля. Также он высказался по поводу появления в игре Ахмеда Мусы, с которым у белорусского специалиста произошел конфликт."Сегодня оценим состояние игроков, после чего примем решение по составу. Понятно, в голове уже есть вариант состава. Но еще надо пообщаться с врачами, подумать. Учитывая, что Федя (Чалов) забил гол, шансы, что он выйдет либо с первых минут, либо на замену, достаточно высоки", — цитирует Гончаренко "Спорт-экспресс".Журналисты поинтересовались у наставника армейцев, появится ли в составе "красно-синих" Муса. "Футбол — это эмоции, если их убрать, то это будет соревнование роботов. Мы вчера пообщались с Мусой. Если он будет готов завтра сыграть, он выйдет. Я не буду убирать его из состава из-за своих амбиций", — ответил главный тренер ЦСКА.Напомним, что во время матча чемпионата России с московским "Динамо" Ахмед Муса был заменен. Проходя мимо Гончаренко, Ахмед не пожал тому руку.