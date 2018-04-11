Актер Максим Виторган решил помочь детям-сиротам. Он выставил
себя на продажу.
Актер Максим Виторган решил помочь детям-сиротам. Он выставил
себя на продажу.
В своем официальном Instagram мужчина опубликовал собственное фото в костюме и сообщение. "Друзья! Я– лот! Вы можете поучаствовать в аукционе, который
сейчас проходит и купить себе встречу с этим улыбчивым с "бабочкой" и в красном
(на фото). Уверен, мы найдем чем заняться!", – заинтриговал подписчиков артист.
Ниже Виторган добавил, что вырученные деньги пойдут на благотворительность,
а именно фонду "Бюро Добрых Дел". Организация помогает пять детским
домам в трех регионах России. Максим помогает объединению с момента его основания, а именно шесть лет.
Отметим, что уже было сделано
шесть ставок. Последняя составила 60 тысяч рублей. Помимо Виторгана на сайте
фонда можно приобрести встречу с известными актерами, общественными деятелями и
знаменитыми бизнесменами, например, с владельцем медиахолдинга
"Дождь" Натальей Синдеевой.
Добавим, что это отличный шанс для поклонниц провести
вечерок с мужем Ксении Собчак. Тем более, что в Сети появилась информация о
том, что Собчак и Виторган переживают сложный период в семейной жизни.
Телеведущая
оставила супруга и сына и сбежала путешествовать в Америку. "С одной
стороны, Ксения полностью ушла с головой в работу и не так много времени
уделяет семье. С другой стороны, я вижу, что СМИ постоянно охотятся за ней и
подливают масла в огонь. Хочу сказать, что муж ее действительно любит. Но тут
есть небольшая угроза разрыва отношений", – заявила ясновидящая Кажетта
Ахметжанова.