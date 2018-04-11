Актер Максим Виторган решил помочь детям-сиротам. Он выставил себя на продажу.

Актер Максим Виторган решил помочь детям-сиротам. Он выставилсебя на продажу.В своем официальном Instagram мужчина опубликовал собственное фото в костюме и сообщение. "Друзья! Я– лот! Вы можете поучаствовать в аукционе, которыйсейчас проходит и купить себе встречу с этим улыбчивым с "бабочкой" и в красном(на фото). Уверен, мы найдем чем заняться!", – заинтриговал подписчиков артист.Ниже Виторган добавил, что вырученные деньги пойдут на благотворительность,а именно фонду "Бюро Добрых Дел". Организация помогает пять детскимдомам в трех регионах России. Максим помогает объединению с момента его основания, а именно шесть лет.Отметим, что уже было сделаношесть ставок. Последняя составила 60 тысяч рублей. Помимо Виторгана на сайтефонда можно приобрести встречу с известными актерами, общественными деятелями изнаменитыми бизнесменами, например, с владельцем медиахолдинга"Дождь" Натальей Синдеевой.Добавим, что это отличный шанс для поклонниц провестивечерок с мужем Ксении Собчак. Тем более, что в Сети появилась информация отом, что Собчак и Виторган переживают сложный период в семейной жизни.Телеведущаяоставила супруга и сына и сбежала путешествовать в Америку. "С однойстороны, Ксения полностью ушла с головой в работу и не так много времениуделяет семье. С другой стороны, я вижу, что СМИ постоянно охотятся за ней иподливают масла в огонь. Хочу сказать, что муж ее действительно любит. Но тутесть небольшая угроза разрыва отношений", – заявила ясновидящая КажеттаАхметжанова.