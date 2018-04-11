Воспользовавшись доверием потерпевшей, мужчина похитил золотые украшения на сумму 100 тысяч рублей.

В конце марта 2018 года в УМВД России по городу Владимиру обратилась 70-летняя жительница областного центра. Пенсионерка рассказала, что из её квартиры были похищены золотые серьги, цепочка и кольца. Причиненный потерпевшей материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность и местонахождение подозреваемого. Мужчину задержали на территории Владимира в начале апреля текущего года. Им оказался 36-летний зять потерпевшей.Мужчина сознался в совершении кражи, пояснив, что пришел в гости к пенсионерке, заранее зная, где она хранит драгоценности. Когда хозяйка вышла из комнаты, подозреваемый похитил золотые украшения и покинул квартиру. Впоследствии похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовного дела продолжается.