Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за ориентацию на тесную работу с нижней палатой. Глава кабинета министров в среду, 11 апреля, выступил с ежегодным отчетом перед законодателями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарилпремьер-министра Дмитрия Медведева за ориентацию на тесную работу с нижнейпалатой. Глава кабинета министров в среду, 11 апреля, выступил с ежегоднымотчетом перед законодателями.Совместными усилиями"В рамках своих полномочий мы работаем с правительствомполтора года. За это время мы многое смогли сделать", – сказал Володин. Оннапомнил, что за это время прошли непростые парламентские слушания попроблеме обманутых дольщиков, реновации ветхого жилья в Москве, развитиясельского хозяйства и лесной амнистии. Кроме того, отметил спикер Госдумы,совместно с кабмином были приняты поправки в регламент, министры активноработали с профильными парламентскими комитетами.Володин призвал коллег-законодателей выразить благодарностьглаве правительства за его ориентацию на более тесное сотрудничество сдепутатами. "Именно благодаря его позиции мы многое сделали по повышениюкачества принимаемых законов", – подчеркнул председатель нижней палаты.Вместе с тем спикер признал нехватку контроля за исполнениемрешений. "Чтобы законы эффективно работали необходимо приниматькачественные подзаконные акты", – сказал он. По словам Володина,стратегические приоритеты, обозначенные президентом месяц назад в его ежегодномпослании Федеральному собранию, требуют серьезного законодательногообеспечения.Спикер обратил внимание на то, как подробно Медведевотвечал на вопросы парламентариев. Он призвал членов правительства брать с негопример. "Хотелось бы, чтобы такому примеру следовали те, кто в будущемпридет в Госдуму для отчетов", – сказал Володин.Достойный и эффективный ответВ своем выступлении председатель нижней палаты затронул итему внешнего давления на Россию со стороны Запада. По его словам, наша странастолкнулась с огромными внешними вызовами, но достойно и эффективно на нихответила.Давление на Россию, подчеркнул Володин, существовала всегда – и вцарское время, и в советское, и даже в 1990-е годы. "Но именно сегодня,когда наша страна стала развиваться более активными темпами, когда она сталасоставлять реальную конкуренцию, это давление приобрело неприкрытый иагрессивный характер", – сказал председатель нижней палаты.Володин еще раз подчеркнул, что санкции призваны остановитьразвитие России. В связи с этим он напомнил о словах бывшего президента СШАБарака Обамы, сказанных им в 2015 году. Тогда экс-глава Белого дома заявил, чтороссийская экономика якобы "разорвана в клочья", а Москва находится вмеждународной изоляции."Но за последние годы мир убедился, что ничегоподобного не произошло", – сказал законодатель.Россия не только выдержала западное давление, подчеркнулВолодин, но и смогла обеспечить макроэкономическую устойчивость и стабильность,добиться серьезных успехов в развитии реального сектора экономики, решениисоциальных проблем. Спикер напомнил, что по итогам прошлого года показательинфляции вышел на рекордно низкий уровень – 2,5%, была создана национальнаяплатежная система, приняты важнейшие решения по импортозамещению."Рост сельскохозяйственного производства рекордный дажепо сравнению с советским периодом, рекордными являются и объемы жилищногостроительства, причем речь идет о строительстве современного, комфортногожилья", – отметил Володин. По его словам, правительство смогло реализоватьте задачи, которые были поставлены президентом в майских указах.Зеркальный ответНо успокаиваться не стоит, подчеркнул Володин. "Естьновые попытки оказать давление на нашу страну, ее предприятия, отраслиэкономики. Мы должны поддержать наших производителей", – сказал спикер. Поего словам, речь идет и о жизни моногородов, которые завязаны наединственное предприятие."Нам пора ответить на это хамское поведение состороны Соединенных Штатов. На неприкрытый лоббизм США своих интересов, насоздание препятствий для работы российского бизнеса", – сказал спикер.Председатель нижней палаты отметил, что было бы правильнопринять зеркальные меры в отношении импортируемой из Соединенных Штатов продукции."Нельзя воспринимать порядочность как слабость. И власти США это должныпонимать", – предупредил Володин.Итоги шести летПремьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 11 апреля,выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о деятельности правительства. Главакабинета министров отметил, что это последний отчет для его нынешнего состава,поскольку Конституция предписывает сложение полномочий правительством послеинаугурации избранного президента.В своем выступлении Медведев поблагодарил законодателей засовместную работу и сообщил, что за прошедшие шесть лет парламентарии принялиболее полутора тысяч нормативно-правовых актов на основе разработанныхправительством инициатив.Рассказал премьер и о главных достижениях за прошедшие шестьлет в экономике, здравоохранении, демографии и других сферах. Эти годыт Медведев назвал "периодом большой стройки". Он напомнил, что былозавершено строительство первой очереди космодрома Восточный, спроектированпервый опытный среднемагистральный самолет МС-21, почти возведен Керченскиймост, продолжается реконструкция Байкало-Амурской магистрали и Транссиба.Также за отчетный период удалось снизить общую смертность на6,8%, подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что была перестроена системаэкстренной помощи, создана сеть региональных сосудистых центров. И это дало свои плоды: общая продолжительность жизни увеличилась до 73 лет, добавил Медведев.По его словам, в России создана качественно новая системасоциального обслуживания, усовершенствована процедура получения какгосударственных, так и негосударственных услуг. Развивается и спорт: открытооколо 43 тысяч спортивных объектов.Большая работа идет и в образовательной сфере.Премьер-министр напомнил, что на проектирование учебных заведений новогоформата в 2016-2017 годах было выделено более 50 миллиардов рублей. "146 школуже открыли свои двери, из них 83 – в прошлом году", – подчеркнул главакабмина. Повысилась и рождаемость: за отчетный период в стране родились свыше11 миллионов детей – на 2,6 миллиона больше, чем за предшествующие шесть лет.