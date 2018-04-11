Телеведущую Леру Кудрявцеву достали советы поклонников.
Разгневанная звезда поставила на место зануд-комментаторов.
Телеведущую Леру Кудрявцеву достали советы поклонников.
Разгневанная звезда поставила на место зануд-комментаторов.
"Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Это
я сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и сама
решаю как, когда, с чем, с кем… комментировать разрешаю, советовать не стоит", – обратилась телеведущая
к подписчикам в Instagram.
Причиной такого гневного, жесткого, но вежливого выпада послужила постоянная,
и порой необоснованная, критика в комментариях. Некоторое время назад
телеведущая сменила прическу, однако перемены во внешности понравились не всем поклонникам
звезды.
Изо всех щелей полезли "диванные эксперты" в области моды и красоты.
Мол, Лерочка, давай, это сними, тут нарасти, там сотри, здесь подкрась. Мало того, специалисты всех мастей сцепились меду собой в виртуальном споре, засоряя
аккаунт телеведущей. Лере пришлось вмешаться и остановить поток никому ненужных
рассуждений.
К сожалению, не все фолловеры поняли просьбу звезды. "Вам не идет этот образ совсем! Этот эксперимент
не удачный!
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень старит такая прическа, как Таня Буланова на пенсии",
"По– деревенски стала выглядеть с этой стрижкой, а именно челкой", -
продолжили завистливые хейтеры.
Отметим, что под раздачу подписчиков попадают и многие
другие знаменитости. Так, за любовь к роскошному образу жизни периодически
достается Ксении Собчак, Аллу Пугачеву чаще критикуют за наряды не по возрасту,
а Бабкина получает за любовь к "уколам красоты", сообщает .