Телеведущую Леру Кудрявцеву достали советы поклонников. Разгневанная звезда поставила на место зануд-комментаторов.

Телеведущую Леру Кудрявцеву достали советы поклонников.Разгневанная звезда поставила на место зануд-комментаторов."Я не люблю когда мне дают советы, когда я их не прошу! Этоя сейчас про стрижку, челку, одежду, да и вообще. Я взрослая девочка и самарешаю как, когда, с чем, с кем… комментировать разрешаю, советовать не стоит", – обратилась телеведущаяк подписчикам в Instagram.Причиной такого гневного, жесткого, но вежливого выпада послужила постоянная,и порой необоснованная, критика в комментариях. Некоторое время назадтелеведущая сменила прическу, однако перемены во внешности понравились не всем поклонникамзвезды.Изо всех щелей полезли "диванные эксперты" в области моды и красоты.Мол, Лерочка, давай, это сними, тут нарасти, там сотри, здесь подкрась. Мало того, специалисты всех мастей сцепились меду собой в виртуальном споре, засоряяаккаунт телеведущей. Лере пришлось вмешаться и остановить поток никому ненужныхрассуждений.К сожалению, не все фолловеры поняли просьбу звезды. "Вам не идет этот образ совсем! Этот экспериментне удачный!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень старит такая прическа, как Таня Буланова на пенсии","По– деревенски стала выглядеть с этой стрижкой, а именно челкой", -продолжили завистливые хейтеры.Отметим, что под раздачу подписчиков попадают и многиедругие знаменитости. Так, за любовь к роскошному образу жизни периодическидостается Ксении Собчак, Аллу Пугачеву чаще критикуют за наряды не по возрасту,а Бабкина получает за любовь к "уколам красоты", сообщает .