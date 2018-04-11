В окрестностях боливийского города Уануни произошел взрыв на одной из шахт. По предварительным данным, погибли 7 человек, 15 пострадали.

В окрестностях боливийского города Уануни произошел взрыв на одной из шахт. По предварительным данным, погибли 7 человек, 15 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Боливии Карлоса Ромеро.Причина взрыва пока не установлена, он произошел в тот момент, когда горняки приступили к работе.Пострадавшие доставлены в больницу. На месте для выяснения причин взрыва находится бригада экспертов.